Politică » Lovitură pentru bugetari. Ce schimbări vrea să facă Guvernul Bolojan în administrația publică

Lovitură pentru bugetari. Ce schimbări vrea să facă Guvernul Bolojan în administrația publică

Ana Maria
22 ian. 2026, 10:58
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Lovitură pentru bugetari. Cum se va implementa înghețarea detașărilor și ce impact va avea
  2. Cine scapă de această înghețare
  3. Lovitură pentru bugetari. Ce se întâmplă cu detașările și transferurile în curs
  4. Lovitură pentru bugetari. Ce sancțiuni sunt prevăzute pentru nerespectarea noilor reguli
  5. Ce alte modificări privind cariera funcționarilor aduce proiectul
  6. Ce efecte va avea această reformă asupra administrației

Lovitură pentru bugetari. Guvernul Bolojan a pus în dezbatere un proiect legislativ care aduce modificări semnificative în modul în care funcționarii publici și angajații din sectorul bugetar pot fi detașați sau transferați. Joi, 22 ianuarie, se va discuta, în primă lectură, proiectul de lege. Măsura principală constă în suspendarea detașărilor și transferurilor până la 31 decembrie 2026, cu scopul de a asigura o „disciplină administrativă” mai strictă și un control riguros al costurilor de personal.

Lovitură pentru bugetari. Cum se va implementa înghețarea detașărilor și ce impact va avea

Conform documentului, legea urmează să intre în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial, dar suspendarea detașărilor și transferurilor va începe la circa două luni după această dată. Pe durata acestui interval, instituțiile vor trebui să încheie rapid situațiile deja existente.

Această măsură blochează, practic, orice mutare temporară sau permanentă între instituții pentru funcționarii publici, cu excepția unor cazuri strict prevăzute de lege.

Cine scapă de această înghețare

Proiectul prevede excepții pentru detașările pe posturi de conducere sau înalte funcții publice, precum și pentru angajații detașați în instituții sau organisme internaționale, cu o durată maximă de cinci ani. De asemenea, transferurile în interesul serviciului rămân permise în cazul funcționarilor aflați în preaviz.

Lovitură pentru bugetari. Ce se întâmplă cu detașările și transferurile în curs

Unul dintre articolele importante din proiect impune șefilor instituțiilor să dispună încetarea detașărilor în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii. După această oprire, instituțiile pot decide dacă păstrează angajații respectivi prin transfer în interesul serviciului, în limitele legale.

Aceeași regulă se aplică și personalului contractual, prin suspendarea unor articole din Codul Muncii și legea sectorială, ceea ce va duce la încetarea detașărilor existente.

Fără posibilitatea de a detașa sau transfera personal până în 2026, multe instituții, mai ales cele cu deficit de specialiști, se pot confrunta cu dificultăți în acoperirea posturilor vacante. Singura soluție rămasă va fi redistribuirea personalului intern, potrivit Știripesurse.

Lovitură pentru bugetari. Ce sancțiuni sunt prevăzute pentru nerespectarea noilor reguli

Nerespectarea interdicției asupra detașărilor și transferurilor va atrage amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei, aplicate de autorități abilitate de ministrul finanțelor.

Guvernul își rezervă totuși dreptul de a aproba derogări prin memorandum, „în cazuri temeinic justificate” și doar dacă acestea sunt în limitele bugetului aprobat. Aceasta oferă o anumită flexibilitate, dar poate genera tensiuni și lipsă de transparență în aplicare.

Ce alte modificări privind cariera funcționarilor aduce proiectul

Printre alte schimbări, proiectul:

  • Include în vechimea în grad profesional perioade de concediu de maternitate, carantină și anumite concedii medicale, ceea ce poate avantaja funcționarii aflați în aceste situații.

  • Reglementează modul în care funcționarii aflați în preaviz pot accesa posturi vacante sau planificate, cu selecția prin examen și suspendarea preavizului pe durata concursului.

  • Permite funcționarilor să rămână în funcție până la 70 de ani, cu cerere și acord instituțional, o măsură ce poate bloca accesul generațiilor mai tinere.

Ce efecte va avea această reformă asupra administrației

În ansamblu, proiectul limitează flexibilitatea mișcării personalului în administrație și sporește controlul asupra gestionării resurselor umane. Înghețarea detașărilor și transferurilor este o măsură fără precedent în ultimii ani, cu potențial de a crea atât stabilitate, cât și blocaje în funcționarea instituțiilor, mai ales în contextul deficitului de personal și al îmbătrânirii angajaților.

