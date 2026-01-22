B1 Inregistrari!
S-a aflat câți soldați americani va retrage Donald Trump din România. Bulgaria nu este vizată de reducere



Ana Maria
22 ian. 2026, 09:05
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu trupele americane din Bulgaria
  2. Numărul de soldați americani va fi redus. Când a fost anunțată reducerea trupelor americane din România
  3. Numărul de soldați americani va fi redus în România. Este vorba despre o retragere de capabilități militare?
  4. Numărul de soldați americani va fi redus. Câți militari din SUA vor rămâne în România
  5. Câte trupe NATO sunt, în total, în România
  6. Ce este Grupul de luptă NATO de la Cincu
  7. Poate fi extins Grupul de luptă NATO la nivel de brigadă?
  8. Ce alte trupe NATO sunt dislocate în România

Numărul de soldați americani va fi redus la jumătate în România. Statele Unite au anunțat o reducere a prezenței militare pe flancul estic al NATO, însă, impactul diferă de la o țară la alta. În timp ce în Bulgaria nu sunt așteptate schimbări, în România, unde contingentul american este mult mai numeros, diminuarea va fi semnificativă.

Potrivit unor informații, numărul militarilor americani din România va fi redus la aproximativ 1.000, adică la jumătate față de nivelul din ultimii ani.

Ce se întâmplă cu trupele americane din Bulgaria

În Bulgaria sunt dislocați aproximativ 250 de militari americani, iar, potrivit surselor citate de Mediapool, nu există indicii că acest număr va fi redus. Astfel, Sofia nu va fi afectată de restructurarea anunțată de Washington, spre deosebire de România.

Numărul de soldați americani va fi redus. Când a fost anunțată reducerea trupelor americane din România

La finalul lunii octombrie 2025, SUA au informat oficial că vor reduce prezența militară din România. Mai exact, un batalion din brigada americană de rotație desfășurată pe flancul sud-estic al NATO nu va mai fi trimis la baza Mihail Kogălniceanu.

În termeni concreți, acest lucru înseamnă că de la 1.800–2.000 de militari americani prezenți constant în ultimii trei ani, România va rămâne cu aproximativ 1.000 de soldați americani.

Numărul de soldați americani va fi redus în România. Este vorba despre o retragere de capabilități militare?

Sursele militare subliniază că nu a fost retrasă nicio capacitate militară concretă. Batalionul vizat era o unitate de rotație, schimbată la fiecare 6–8 luni și care venea de fiecare dată cu echipamente diferite.

Prin urmare, vorbim despre o redimensionare a efectivelor, nu despre o slăbire a apărării României.

Chiar și după această reducere, prezența militară americană în România rămâne mai mare decât înainte de februarie 2022, momentul declanșării invaziei Rusiei în Ucraina.

Numărul de soldați americani va fi redus. Câți militari din SUA vor rămâne în România

Baza Mihail Kogălniceanu

Aproximativ 700–800 de soldați americani vor continua să fie dislocați la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, de lângă Marea Neagră. Aceasta va rămâne un punct strategic folosit de Forțele Aeriene ale SUA, în funcție de nevoile operaționale.

Deveselu – scutul antirachetă

Alți 200 de militari americani sunt staționați la baza Aegis Ashore de la Deveselu, element-cheie al apărării antirachetă NATO în Europa.

Câmpia Turzii – drone și avioane de vânătoare

În jur de 100 de soldați americani operează drone MQ-9 Reaper la baza aeriană Câmpia Turzii. Tot aici, SUA trimit periodic avioane de vânătoare pentru exerciții comune cu F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Câte trupe NATO sunt, în total, în România

Pe lângă militarii americani, România găzduiește și trupe europene, astfel că numărul total al forțelor aliate ajunge la aproape 3.500 de soldați, potrivit surselor HotNews. Acest număr poate varia, în funcție de exerciții și rotații.

Ce este Grupul de luptă NATO de la Cincu

Cea mai importantă prezență aliată din România este Grupul de luptă NATO de la Cincu, condus de Franța, ca națiune-cadru.

Ce trupe sunt la Cincu?

  • 1.000 de soldați francezi, cu tancuri Leclerc, obuziere Caesar, lansatoare LRU și blindate VBCI

  • 300 de soldați belgieni

  • 200 de soldați spanioli, cu blindate Piranha

  • 30 de soldați din Luxemburg, cu vehicule Dingo

Franța mai are aproximativ 100 de militari la Cap Midia, unde este dislocat un sistem antiaerian Mamba, pe litoralul Mării Negre, potrivit Știripesurse.

Poate fi extins Grupul de luptă NATO la nivel de brigadă?

Grupul de luptă NATO din România numără, în prezent, aproximativ 1.700 de soldați, însă, în noiembrie 2025, în cadrul exercițiului Dacian Fall 25, a fost certificată oficial capacitatea de extindere la nivel de brigadă, adică până la 5.000 de militari, dacă situația de securitate o va impune.

Ce alte trupe NATO sunt dislocate în România

  • Brigada Multinațională de la Craiova:

    • 200 de soldați polonezi (blindate Rosomak)

    • 200 de soldați portughezi (transportoare Pandur)

    • un mic contingent din Macedonia de Nord

  • Alte desfășurări NATO:

    • aproximativ 90 de soldați olandezi cu drone MQ-9 Reaper la Câmpia Turzii

    • aproximativ 100 de soldați germani cu avioane Eurofighter Typhoon la Mihail Kogălniceanu

    • unități radar NATO la Schitu (lângă Mangalia) și Cataloi (lângă Tulcea)

