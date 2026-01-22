B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot

AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot

Iulia Petcu
22 ian. 2026, 12:32
AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce este necesară uniformizarea administrației electorale
  2. Cum ar putea arăta noile secții de votare
  3. Ce schimbări sunt propuse pentru centralizarea rezultatelor

Autoritatea Electorală Permanentă propune o reformă amplă a modului în care sunt organizate alegerile în România, vizând atât logistica, cât și regulile procedurale. Președintele AEP, Adrian Ţuţuianu, susține că actualul cadru normativ generează confuzii și lipsă de coerență între diferite tipuri de scrutin.

De ce este necesară uniformizarea administrației electorale

Adrian Ţuţuianu a atras atenția că legislația electorală diferă de la un scrutin la altul, afectând modul de constituire și funcționare al organismelor electorale. „Un al patrulea domeniu unde sunt probleme priveşte ceea ce numim noi administraţia electorală”, a declarat acesta într-o conferință de presă.

Potrivit președintelui AEP, atribuțiile neclare și regulile diferite duc la erori procedurale, afectând activitatea personalului implicat în organizarea alegerilor. „Considerăm că este necesar să avem reguli unitare privind categoriile de organisme electorale”, a explicat Adrian Ţuţuianu. Acesta a mai subliniat că procedurile de vot diferă semnificativ, în funcție de cadrul normativ aplicabil fiecărui scrutin electoral. „Procedurile de vot, care sunt neunitare, sub aspectul orarului de vot, zilelor în care se poate vota”, a precizat el.

Diferențele privesc inclusiv actele de identitate acceptate, posibilitatea prelungirii votului și intervalele orare, aspecte care creează confuzie în rândul alegătorilor și al personalului electoral. Adrian Ţuţuianu consideră că eliminarea acestor discrepanțe este esențială pentru un proces coerent.

Cum ar putea arăta noile secții de votare

Un punct central al reformei propuse îl reprezintă standardizarea logisticii electorale, prin utilizarea acelorași tipuri de cabine, urne și amenajări. „Aş vrea să nu mai avem cabine din astea cu perdeluţe”, a declarat președintele AEP, potrivit Digi24.

El a explicat că urnele ar putea deveni transparente și dotate cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor introduse. „Să asigurăm un plus de transparenţă la scrutinul electoral”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, subliniind importanța încrederii publice.

De ce este depășită legislația privind campania electorală

Adrian Ţuţuianu a susținut că actualele reguli privind campania electorală nu mai corespund realităților politice și tehnologice. „Observaţi că se face mai multă campanie electorală când nu-i campanie electorală”, a spus el.

Referindu-se la mediul online, președintele AEP a afirmat că legislația nu ține pasul cu evoluțiile tehnologice. „Legislaţia electorală din România este total depăşită. Tehnologia a luat-o înaintea reglementării”, a transmis acesta.

Ce schimbări sunt propuse pentru centralizarea rezultatelor

Un alt obiectiv anunțat este introducerea unui singur tip de proces-verbal pentru centralizarea rezultatelor electorale. „Este nevoie de un singur tip de proces verbal cu mai puţine rubrici”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Acesta a explicat că simplificarea documentelor ar reduce erorile și timpul de așteptare în ziua votului, oferind o imagine mai clară asupra rezultatelor. Totodată, AEP propune revizuirea amenzilor electorale, considerate neuniforme și depășite.

„Avem două probleme. Pe de o parte nu este uniformitate, avem sancţiuni diferite pentru acelaşi tip de fapte”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, invocând necesitatea corelării sancțiunilor cu realitățile economice actuale.


