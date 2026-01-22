Percheziții ample în România. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu Inspectoratele Teritoriale din Iași și Sighetu Marmației, au desfășurat o acțiune de amploare în județul Botoșani. Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au fost puse în executare 73 de mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane fizice suspectate de implicare într-o rețea ce obținea documente de identitate românești neconforme pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

Ce s-a întâmplat în faza anterioară a investigației

Această acțiune vine „în continuarea activităților operative derulate pentru destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari publici din două servicii de evidență a populației și două primării, a obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, la data de 22.01.2026”, după cum transmite Poliția de Frontieră.

De asemenea, anterior, pe 20 noiembrie 2024, au fost puse în executare 90 de mandate de percheziții domiciliare la sediile unor instituții și locuințele unor suspecți din Botoșani, Suceava și București. Ca urmare, au fost începute urmăriri penale față de 94 de persoane pentru infracțiuni precum luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, fals informatic, fals material și uz de fals.

„În aceeași cauză, la data de 20.11.2024, au fost puse în executare 90 mandate de percheziţii domiciliare la sediile unor instituții publice și locuințele unor persoane fizice din judeţele Botoşani, Suceava şi municipiul Bucureşti, iar în urma administrării probatoriului a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 94 de suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și fals informatic de către funcționari publici de pe raza județului Botoșani, precum și cu privire la săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată”, a mai transmis Poliția de Frontieră, potrivit .

Percheziții ample în România. Cum funcționa schema ilegală

Poliția de Frontieră a explicat cum funcționa schema ilegală. Pentru obținerea cărților de identitate, beneficiarii foloseau inclusiv certificate de cetățenie false, pretins eliberate de consulate românești din diferite țări:

„Menționăm că, la adresele care fac obiectul mandatelor de percheziție, au fost stabilite în mod fictiv domiciliile unor cetățeni din spațiul ex-sovietic prin intermediul unor contracte de închiriere false/falsificate. Aceste contracte au fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, persoane fizice, fiind încheiate în mod aparent între aceştia și o persoană juridică cu sediul social în județul Botoșani, permiţându-le, astfel, reprezentanților societății să ia în spațiu în nume propriu diverşi cetățeni fără consimțământul proprietarilor.

În scopul obţinerii de emise de autorităţile din România, beneficiarii au folosit inclusiv certificate de cetățenie false/falsificate, presupuse a fi eliberate de consulate ale României din diferite state.”, a mai adăugat Poliția de Frontieră în comunicat.

Ce verificări suplimentare se fac în județul Botoșani

Concomitent, polițiștii de frontieră verifică 104 adrese în Botoșani unde figurează cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

„Concomitent, pe raza aceluiaşi județ, poliţiştii de frontieră desfăşoară o acţiune în cadrul căreia sunt verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, în vederea stabilirii situațiilor în care persoanele în cauză nu locuiesc efectiv la adresele declarate, precum și verificarea corectitudinii datelor comunicate autorităților competente. Cu această ocazie, vor fi înmânate citaţii în vederea audierii unui număr 96 de suspecţi”, a mai precizat Poliția de Frontieră.