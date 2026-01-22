B1 Inregistrari!
Politică » Ce țări merg la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Pe cine a chemat președintele SUA și cine a zis „DA"

Ce țări merg la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Pe cine a chemat președintele SUA și cine a zis „DA”

Adrian A
22 ian. 2026, 11:19
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool
Consiliul pentru Pace al lui Trump pare să se îndrepte spre un eșec. Liderul de la Casa Albă a invitat vreo 60 de țări, însă marile puteri europene au spus „pas”. Alți șefi de state se mai gândesc.

Cine merge la Consiliul pentru Pace

Deși marile puteri europene au declarat că nu merg pe mâna lui Trump, oficialii de la Casa Albă se laudă că în jur de 35 de state au anunțat că merg la Consiliul pentru Pace.

Printre statele care s-au alăturat se numără mai mulți aliați din Orientul Mijlociu: Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iordania, Qatar și Egipt.

Au acceptat, de asemenea, Turcia și Ungaria, ambele membre NATO, ai căror lideri au cultivat relații personale apropiate cu Trump. Li se alătură Maroc, Pakistan, Indonezia, Kosovo, Uzbekistan, Kazahstan, Paraguay și Vietnam. Armenia și Azerbaidjan au confirmat și ele participarea.

Rusia și China se mai gândesc

China a anunțat că se mai gândește la propunerea lui Donald Trump, iar Rusia analizează. Vladimir Putin a declarat că a cerut Ministerului de Externe să analizeze propunerea, însă Trump susține că invitația e deja acceptată de Moscova.

„A fost invitat. A acceptat. Multe state au acceptat.”, le-a spus preşedintele american, jurnaliştilor.

Europenii nu sunt încântați de Consiliul pentru Pace

Norvegia și Suedia au refuzat invitația. În Italia, se discută despre încălcarea Constituției prin participarea la Consiliu, iar Germania a precizat că Friedrich Merz nu va participa la ceremonia de constituire a Consiliului de la Davos.

De asemenea, Franța intenționează să refuze, iar Marea Britanie nu are deocamdată nicio poziție clară. Canada a acceptat „în principiu”, iar Japonia se mai gândește.

România este într-o stare de „expectativă analitică” și că nu știe deocamdată dacă va adera la Consiliul pentru Pace, problema fiind încă în studiu. De asemenea, potrivit surselor citate, România nu are „bază fiscală” sa adere la Consiliul pentru Pace. Adică nu are un miliard de dolari, banii ceruți de Trum pentru aderare.

Potrivit The Washington Post, 23 de state au acceptat invitația, 5 au refuzat categoric, iar 27 se mai gândesc.

