Cum a reușit o femeie să nască gemeni după mai multe sarcini pierdute

Cum a reușit o femeie să nască gemeni după mai multe sarcini pierdute

Selen Osmanoglu
22 ian. 2026, 12:21
Cum a reușit o femeie să nască gemeni după mai multe sarcini pierdute
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ani de încercări
  2. Schimbarea care a schimbat totul
  3. Nașterea gemenilor și fericirea familiei

Molly Brown, în vârstă de 43 de ani, a reușit să devină mamă după ani de încercări nereușite și pierderi de sarcină. Femeia și soțul ei, Zach Hosny, au descoperit că o schimbare majoră în dietă a avut un efect neașteptat și i-a permis să rămână însărcinată cu gemeni sănătoși.

Ani de încercări

De-a lungul timpului, Molly a pierdut opt sarcini și a încercat de două ori diverse tratamente medicale pentru fertilitate. După toate aceste eșecuri, ea credea că visul de a deveni mamă nu se va mai realiza niciodată. Brown și soțul ei aveau o dietă vegetariană strictă de peste zece ani, din cauza sindromului intestinului iritabil, ceea ce îi făcea dificilă digestia cărnii.

„Am fost vegetariană și vegană vreme de zece ani, credeam că nu voi digera bine carnea”, a declarat Molly, conform Daily Mail, citat de Click.

Schimbarea care a schimbat totul

Într-un moment de decizie, Brown a adoptat o dietă predominant carnivoră. Mic dejunurile includ acum ouă, unt și bacon, la prânz carne de vită, iar la cină se asigură că include carne împreună cu legume.

La doar câteva luni după schimbarea dietei, Molly a rămas însărcinată natural, ceea ce a fost o surpriză după ani de încercări eșuate. Cu toate că se temea pentru gemenii săi, având în vedere istoricul sarcinilor pierdute, vestea sarcinii a fost primită cu bucurie și speranță.

Nașterea gemenilor și fericirea familiei

În decembrie 2025, Molly și Zach au devenit părinții a doi gemeni sănătoși, Zander și Ryder. Cei doi copii au adus o transformare completă în viața familiei, care acum se bucură de o fericire deplină.

Molly subliniază că nu este medic, așa că nu poate spune cu certitudine că sarcina s-a datorat dietei, dar consideră că această schimbare a jucat un rol important. În prezent, dieta ei include în continuare legume și produse vegetale, dar carnea este un element esențial pentru stilul ei de viață și sănătate.

