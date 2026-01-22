Parlamentul European își reafirmă poziția fermă privind protejarea pasagerilor aerieni, într-un moment în care regulile europene sunt renegociate intens. Eurodeputații susțin menținerea standardelor actuale, considerate esențiale pentru echilibrul dintre interesele comerciale și drepturile consumatorilor.

De ce insistă Parlamentul European asupra pragului de trei ore

susține păstrarea dreptului la compensații pentru întârzieri de minimum trei ore, respingând propunerile statelor membre de majorare a acestui prag. Poziția oficială este formulată explicit în comunicarea instituției:

„PE doreşte să menţină dreptul călătorului la despăgubiri pentru o întârziere de trei ore, si insistă asupra unor proceduri de rambursare mai simple şi asupra bagajelor de cabină gratuite. Miercuri, Parlamentul European şi-a adoptat poziţia (652 de voturi pentru, 15 împotrivă şi nouă abţineri) asupra revizuirii normelor UE privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian propusă de statele member ale UE în iunie 2025”.

Eurodeputații au votat împotriva diminuării drepturilor stabilite încă din 2004, considerând că protecția pasagerilor trebuie consolidată, nu redusă, în contextul perturbărilor frecvente ale traficului aerian.

Ce diferențe există între poziția Eurodeputaților și cea a Consiliului

Eurodeputații doresc ca să se aplice în continuare după mai mult de trei ore de întârziere, anulare sau refuz la îmbarcare, inclusiv cu drept de rambursare sau redirecționare. În schimb, Consiliul propune ca pasagerii să fie despăgubiți doar după întârzieri între patru și șase ore, în funcție de distanța zborului.

Diferențe apar și în privința valorii compensațiilor, Parlamentul susținând menținerea intervalului 300–600 de euro, în timp ce guvernele ar reduce plafonul maxim. Eurodeputații resping și ideea restrângerii situațiilor în care companiile pot fi trase la răspundere.

Cum sunt definite circumstanțele extraordinare pentru companii

Parlamentul European solicită clarificarea și actualizarea circumstanțelor extraordinare care exonerează operatorii aerieni de plata compensațiilor. „Având în vedere că responsabilitatea companiilor aeriene se limitează la situaţiile aflate sub controlul lor, Parlamentul doreşte să actualizeze lista circumstanţelor extraordinare care le-ar permite să refuze plata compensaţiilor”, se arată în poziția oficială, potrivit Digi24.

Lista actuală include dezastre naturale, conflicte armate sau condiții meteorologice severe, iar eurodeputații cer ca aceasta să fie exhaustivă și actualizabilă periodic de Comisie.

Ce măsuri sunt propuse pentru simplificarea cererilor pasagerilor

Pentru a reduce birocrația, Parlamentul propune introducerea unor formulare precompletate pentru compensare și rambursare, transmise pasagerilor în termen de 48 de ore. Călătorii ar avea la dispoziție un an pentru depunerea cererilor, evitând astfel apelarea la agenții intermediare.

Eurodeputații susțin și dreptul pasagerilor de a transporta gratuit un obiect personal și un de maximum șapte kilograme, fără taxe suplimentare impuse ulterior.

Cum sunt protejați pasagerii vulnerabili în noile reguli

O atenție specială este acordată pasagerilor cu handicap sau mobilitate redusă, care ar trebui despăgubiți dacă pierd zboruri din cauza lipsei de asistență aeroportuară. Prioritatea la îmbarcare și locurile alăturate pentru însoțitori sunt considerate drepturi esențiale, fără costuri suplimentare.

Poziția politică este sintetizată de raportorul Andrey Novakov: „Parlamentul este pregătit să continue lupta pentru norme mai clare şi mai previzibile pentru companiile aeriene şi pentru un sector aviatic mai puternic, dar nu în detrimentul pasagerilor. Scenariul nostru de referinţă este clar: suntem hotărâţi să îmbunătăţim, nu să diluăm, drepturile pasagerilor aerieni”.