Viscolul a paralizat România! Zeci de drumuri închise, sute de oameni blocați în trafic

Selen Osmanoglu
22 feb. 2026, 08:30
Viscolul a paralizat România! Zeci de drumuri închise, sute de oameni blocați în trafic
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. Sute de oameni, blocați în zăpadă
  2. Ambulanțe blocate și mii de consumatori fără curent

Fenomenele meteorologice periculoase au lovit 31 de localități din 12 județe și municipiul București, provocând blocaje rutiere, avarii la rețeaua electrică și intervenții de urgență în lanț. Zăpada și viscolul au dus la închiderea mai multor tronsoane de drum național și județean, iar sute de persoane au rămas înzăpezite în autoturisme.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervențiile au vizat localități din județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Covasna, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova și Teleorman, precum și municipiul București.

În Capitală, pompierii au acționat pentru evacuarea apei dintr-un beci, îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de pe acoperișurile a 13 imobile și degajarea a 96 de copaci și cinci stâlpi de electricitate prăbușiți. În urma incidentelor, 21 de autoturisme au fost avariate.

Sute de oameni, blocați în zăpadă

Salvatorii au intervenit pentru deblocarea a 208 autovehicule în care se aflau 588 de pasageri. Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a necesitat îngrijiri medicale, conform Știrile ProTv.

Traficul rutier a fost puternic afectat. Circulația a fost oprită pe 16 tronsoane de drum național din șase județe și pe 31 de tronsoane de drum județean din opt județe. În plus, au fost impuse restricții pentru autovehiculele de mare tonaj pe mai multe sectoare de drum.

Probleme au fost și în transportul aerian. Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, trei curse au înregistrat întârzieri, fiind afectați 163 de călători. Totodată, o pistă a Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu a fost închisă temporar din cauza gheții și poleiului.

În județele Constanța și Tulcea au fost suspendate manevrele în porturi, iar traficul feroviar s-a desfășurat în condiții de iarnă.

Ambulanțe blocate și mii de consumatori fără curent

Furtuna a afectat și alimentarea cu energie electrică. În 27 de localități din șase județe au fost înregistrate avarii, aproximativ 5.740 de consumatori rămânând fără curent.

Situații dificile au fost raportate și în cazul ambulanțelor. Reprezentanții IGSU au precizat: „Efecte semnificative au fost înregistrate astfel: pe timpul asigurării misiunilor specifice, la nivelul a 4 județe (BR, BZ, CL și GR), au întâmpinat probleme punctuale în deplasare 7 ambulanțe (4 în BZ, 1 BR, 1 CL și 1 GR) acestea au fost sprijinite de echipaje de pompieri/Secția de Drumuri Naționale pentru deblocare, fără a fi înregistrate probleme semnificative.”

În județul Călărași, o ambulanță nu a mai putut ajunge la doi minori cu stări febrile din cauza drumului înzăpezit: „În județul Călărași, pe DJ 303, între localitățile Sărulești și Săndulița, o ambulanță SAJ CL nu a mai putut înainta din cauza carosabilului înzăpezit pentru preluarea de la domiciliu a doi minori care prezentau stări febrile. În sprijinul echipajului SAJ a intervenit un UTV șenilat din cadrul ISU CL pentru preluarea minorilor. Minorii au fost asistați medical la domiciliu, dar aparținătorii au refuzat transportului la spital”, au transmis reprezentanții IGSU.

Autoritățile rămân în alertă, iar intervențiile continuă în zonele afectate de vremea severă.

