Acasa » Eveniment » De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”

De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”

Ana Beatrice
21 oct. 2025, 11:10
De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
Sursa Foto: Facebook - Pr. Pimen Vlad
Cuprins
  1. De ce ne temem de moarte, potrivit lui Pimen Vlad
  2. Cum descrie Pimen Vlad trecerea către veșnicie

De ce ne temem de moarte? Părintele Pimen Vlad a oferit un răspuns profund și plin de înțelepciune, impresionând mii de oameni. El a explicat că moartea nu este un sfârșit, ci o trecere firească spre viața veșnică, plină de pace.

Învățăturile sale au oferit alinare și speranță într-o lume frământată de teamă, îndoieli și neliniște spirituală.

De ce ne temem de moarte, potrivit lui Pimen Vlad

Părintele Pimen Vlad a spus că frica de moarte apare din neînțelegere și atașarea excesivă față de lumea trecătoare: „Moartea nu e sfârșitul, dragii mei, ci începutul adevăratei vieți. Omul care trăiește cu Dumnezeu nu moare, ci se mută dintr-o lume trecătoare într-una veșnică.”

Acolo, sufletul se întoarce la Dumnezeu, Cel care i-a dat viață și lumină. „Să nu ne temem de moarte, ci de păcat. Că păcatul e singurul care ne desparte de Dumnezeu”, a spus duhovnicul în mesajul său.

Cum descrie Pimen Vlad trecerea către veșnicie

În încheiere, Pimen Vlad a îndemnat credincioșii să trăiască curat, cu sufletul împăcat și inima plină de iubire. El a spus că moartea nu este o tragedie, ci o trecere spre o viață mai înaltă, un drum spre casă pentru cel care a făcut bine și a iubit sincer.

Postarea părintelui a adunat pe pagina sa de Facebook sute de comentarii pline de credință și emoție din partea urmăritorilor săi. Majoritatea utilizatorilor i-au mulțumit pentru cuvintele pline de înțelepciune și au răspuns prin rugăciuni și binecuvântări.

De asemenea, comentariile au fost dominate de mesaje precum „Doamne ajută!”, „Amin!” sau „Dumnezeu să ne ierte și să ne lumineze”, semn că mesajul duhovnicului a atins inimile multor oameni. Mulți au cerut iertare, au transmis urări de sănătate și au rugat pe Dumnezeu să le alunge frica și îndoiala.

