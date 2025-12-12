B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
12 dec. 2025, 22:41
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă și cât timp necesită un machiaj profesional în luna decembrie
  2. Ce caută femeile la make-up artistul ideal în perioada sărbătorilor

Vizitele la saloanele de înfrumusețare ajung în prim-plan în perioada sărbătorilor. Pentru multe femei, machiajul profesional nu mai este perceput ca un simplu răsfăț. A devenit un element esențial al apariției, la fel de important ca ținuta aleasă. Make-up artiștii confirmă acest lucru și spun că interesul a crescut vizibil în această perioadă. Drept consecință, programările se fac cu mult timp înainte.

Cât costă și cât timp necesită un machiaj profesional în luna decembrie

Luna decembrie pune femeile în fața unui adevărat maraton al evenimentelor și al aparițiilor impecabile. Fiecare ocazie aduce cu sine nevoia unui look bine gândit și a unui machiaj fără greșeală. Din acest motiv, tot mai multe femei, indiferent de vârstă, aleg să apeleze la make-up artiști profesioniști. Astfel, se asigură că fiecare apariție este pusă în valoare printr-un machiaj corect realizat și un rezultat impecabil.

„Am observat o tendință deosebit de mare pe focusul ochilor, și anume pe alungirea lor, Foxy Eyes devine efectiv trendul principal în această perioadă, unde te poți juca cu diferite culori. Machiajul trebuie să completeze ţinuta, defineste într-un fel acel look special”, a spus un make-up artist.

Găsirea unei programări libere în saloane devine tot mai dificilă în această perioadă. Un machiaj profesional poate costa între 350 și 1.500 de lei, prețul fiind influențat în principal de experiența și renumele make-up artistului. La fel de important este și timpul alocat, care poate varia de la 50 de minute până la două ore.

Ce caută femeile la make-up artistul ideal în perioada sărbătorilor

