Slater Jones, un bărbat originar din Alabama, ar putea deține cea mai scumpă proteză oculară din lume, evaluată la 2 milioane de dolari. El și-a personalizat-o cu un diamant. Iată care este povestea bărbatului și cum a început totul!

Cum a început totul

Jones a început să-și piardă vederea la ochiul drept la vârsta de 17 ani, după ce a suferit o infecție cu toxoplasmoză, conform Click.

După mai multe intervenții chirurgicale, a ajuns la concluzia că ochiul nu mai putea fi salvat și trebuia îndepărtat.

El a purtat proteze ochulare normale, însă acum s-a gândit că vrea o schimbare, însă nu una oarecare, ci de milioane, la propriu și la figurat. Bărbatul și-a pus un diamant în loc de ochi.

O privire de milioane

Proteza oculară a lui Jones este una specială. Are în centru un diamant de două carate care strălucește în lumină și atrage toate privirile. Acesta este evaluat la 2 milioane de dolari.

„Mi-am pierdut ochiul, dar această proteză a adus o lumină nouă în viața mea”, a declarat Jones.

Acesta s-a afișat pe rețelele sociale, iar povestea lui a făcut înconjurul lumii. Cu toate acestea, unii oameni și-au arătat îngrijorarea în ceea ce privește sănătatea.

Cel mai valoros ochi protetic

Expertul în proteze oculare, la care a apelat Jones, a asigurat oamenii că totul este sigur. Acesta are o experiență vastă și consideră că ochiul lui Jones este cel mai valoros dintre toate.

„Am realizat aproximativ 10.000 de ochi artificiali, pentru bebeluși de doar șase săptămâni și până la persoane de 101 ani, însă acesta este cel mai valoros ochi protetic din punct de vedere al materialelor folosite”, a declarat John Lim, expertul în proteze.

„Este un diamant de două carate. De ce nu unul de trei carate, vă întrebați? Ei bine, nu ar fi încăput”, a mai spus el, în glumă.