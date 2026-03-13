B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Volodimir Zelenski, vizită la Borcea. Discuții cu ministrul Radu Miruță despre pregătirea piloților ucraineni

Volodimir Zelenski, vizită la Borcea. Discuții cu ministrul Radu Miruță despre pregătirea piloților ucraineni

Selen Osmanoglu
13 mart. 2026, 08:04
Volodimir Zelenski, vizită la Borcea. Discuții cu ministrul Radu Miruță despre pregătirea piloților ucraineni
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Pregătirea piloților ucraineni, una dintre temele principale
  2. Radu Miruță: Forța unei țări stă în oameni
  3. Mesaj de solidaritate între România și Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit joi cu ministrul român al Apărării, Radu Miruță, la baza de la Borcea. Cei doi oficiali au discutat despre întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO și despre continuarea programelor de instruire pentru piloții ucraineni.

Ministrul român a subliniat că România și Ucraina rămân parteneri strategici în domeniul securității și apărării, iar cooperarea dintre cele două state este esențială în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.

Pregătirea piloților ucraineni, una dintre temele principale

Oficialii români și ucraineni au discutat despre continuarea programelor de pregătire pentru piloții ucraineni, ca parte a eforturilor aliaților de a consolida forțele aeriene ale Ucrainei, scrie Adevărul.

„Vizita președintelui Zelenski subliniază cooperarea strânsă dintre România și Ucraina în domeniul securității și apărării și transmite un mesaj clar de solidaritate și coordonare între parteneri, în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a declarat ministrul Radu Miruță.

După vizită, Volodimir Zelenski a publicat pe rețelele sociale imagini de la Borcea și a transmis un mesaj de mulțumire partenerilor internaționali care sprijină Ucraina.

„Le sunt recunoscător tuturor celor care lucrează pentru a proteja Ucraina și tuturor celor care ne sprijină apărarea. Lucrăm pentru a consolida protecția spațiului nostru aerian. Întărirea Forțelor Aeriene ale Ucrainei înseamnă o capacitate mai mare de a descuraja agresiunea rusă și de a oferi mai multă securitate pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. Mulțumesc Statelor Unite și fiecărei țări care ajută la protejarea vieților!”, a transmis președintele ucrainean.

Radu Miruță: Forța unei țări stă în oameni

Ministrul Apărării a subliniat că puterea unei țări nu depinde doar de tehnologie sau resurse, ci și de determinarea oamenilor.

„Există momente în care înțelegi că forța unei țări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei. (…) Președintele Zelenski a mulțumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România. La rândul meu, i-am mulțumit pentru rezistența poporului ucrainean, care ține agresiunea Rusiei lui Putin departe de granițele noastre. Noi dormim liniștiți în paturile noastre pentru că de patru ani ucrainenii țin piept agresorului Putin”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul a adăugat că discuțiile cu piloții ucraineni aflați în pregătire au arătat emoția și responsabilitatea cu care aceștia își privesc misiunea.

Mesaj de solidaritate între România și Ucraina

La întâlnirea de la Borcea au participat și generalul Gheorghiță Vlad și general-locotenent Leonard Baraboi, ceea ce a întărit mesajul de parteneriat dintre România și Ucraina.

Oficialii au subliniat importanța cooperării în domeniul securității și al apărării, într-un context regional marcat de tensiuni și provocări în zona Mării Negre.

