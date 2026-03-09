B1 Inregistrari!
Externe » Exercițiu major în Germania. Spitalele, pregătite pentru un război devastator. Este testată evacuarea răniților de pe flancul estic al NATO

Exercițiu major în Germania. Spitalele, pregătite pentru un război devastator. Este testată evacuarea răniților de pe flancul estic al NATO

09 mart. 2026, 18:00
Exercițiu major în Germania. Spitalele, pregătite pentru un război devastator. Este testată evacuarea răniților de pe flancul estic al NATO
Foto simbol / Sursa: Flickr.com
Cuprins
  1. Exercițiu major în Germania. Cum a simulat evacuarea soldaților răniți din estul NATO
  2. Exercițiu major în Germania. Ce rol are armata germană în pregătirea pentru situații de criză
  3. De ce nu au fost folosite aeronavele medicale planificate pentru exercițiu
  4. Ce planuri are Germania în cazul unui conflict cu Rusia

Exercițiu major în Germania! Statul a organizat un amplu exercițiu militar pentru a verifica dacă sistemul medical ar putea face față unui număr mare de militari răniți în cazul în care ar izbucni un conflict major pe flancul estic al NATO. Testul a inclus inclusiv scenarii de evacuare a soldaților din state precum Polonia, România sau țările baltice către spitale din Germania.

Exercițiul, numit „Medic Quadriga”, a fost conceput pentru a simula modul în care ar funcționa întregul lanț medical, de la salvarea răniților din zona de conflict până la tratamentul lor în unități medicale germane.

Exercițiu major în Germania. Cum a simulat evacuarea soldaților răniți din estul NATO

În cadrul exercițiului, Serviciul Medical al Forțelor Armate Germane a pus în practică proceduri de salvare și evacuare a răniților, dar și modul în care aceștia ar fi tratați în spitalele din Germania.

Potrivit publicației germane FAZ, simularea a implicat aproximativ 1.000 de soldați și 250 de civili, inclusiv angajați ai guvernului federal, ai autorităților locale și membri ai unor organizații neguvernamentale.

Este cel mai amplu exercițiu medical militar organizat de Germania de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Pentru prima dată a fost testat și transportul la scară largă al pacienților în Germania, inclusiv procedurile de preluare a acestora pe aeroportul Berlin-Schönefeld și transferul către spitale din capitală.

Un avion cu victime simulate a aterizat vineri pe aeroportul Schönefeld, iar autoritățile au verificat modul în care răniții sunt îngrijiți în timpul transportului și apoi distribuiți către unitățile medicale.

Exercițiu major în Germania. Ce rol are armata germană în pregătirea pentru situații de criză

La exercițiu au participat și membri ai Bundestagului, precum și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care a subliniat importanța pregătirii pentru scenarii de criză.

Pistorius a declarat că doar ceea ce se practică în vremuri de calm poate fi practicat și în vremuri de tensiune și defensivă.

Potrivit acestuia, pregătirile au implicat mai multe structuri ale armatei, inclusiv unități de luptă, recunoaștere, logistică și servicii medicale.

Numai împreună, militar și civil, putem fi rezistenți la crize”, a spus Pistorius.

Oficialul german a explicat că exercițiul a fost conceput pentru a identifica eventualele puncte slabe ale sistemului și pentru a îmbunătăți procedurile de intervenție în situații de urgență.

De ce nu au fost folosite aeronavele medicale planificate pentru exercițiu

În scenariul inițial al exercițiului, două aeronave medicale Airbus A310 MRTT MedEvac ar fi trebuit să transporte victime simulate din Lituania către Berlin.

Totuși, acestea nu au mai fost utilizate din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Ministrul Apărării a precizat că aeronavele și echipajele lor sunt menținute „în așteptare”, în contextul evoluțiilor din regiune.

Ce planuri are Germania în cazul unui conflict cu Rusia

În paralel cu aceste exerciții, presa internațională scrie că Berlinul pregătește și scenarii mai ample pentru un eventual conflict militar.

Potrivit The Wall Street Journal, Germania ar fi elaborat un plan secret pentru situația în care ar izbucni un război cu Rusia.

Conform informațiilor apărute în presă, unele surse militare germane consideră că un astfel de conflict ar putea începe „chiar mâine”. Într-un asemenea scenariu, Germania ar deveni principalul hub logistic pentru transferul trupelor NATO către estul Europei.

Planul pentru mutarea rapidă a forțelor aliate ar fi început să fie elaborat de liderii Bundeswehr în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate.

