Voluntar ISU Mureș, erou într-o seară obișnuită după teatru. Cum a fost salvat un bărbat aflat în stop cardio-respirator

Iulia Petcu
10 feb. 2026, 23:13
Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul în plină stradă
  2. De ce intervenția rapidă a fost decisivă

O seară obișnuită petrecută la teatru s-a transformat, în doar câteva minute, într-un episod dramatic, încheiat cu o intervenție salvatoare. Un voluntar ISU Mureș a reacționat rapid, iar deciziile luate pe loc au făcut diferența dintre viață și moarte.

Cum s-a produs incidentul în plină stradă

Totul s-a petrecut în momentul în care voluntarul Mihály Krisztián se îndrepta spre stația de autobuz, după spectacol, fără să anticipeze situația critică ce urma să apară. Un bărbat în vârstă s-a prăbușit brusc chiar în fața sa, iar reacția imediată a fost esențială pentru șansele de supraviețuire ale pacientului.

„O ieșire obișnuită la teatru s-a transformat, în doar câteva clipe, într-o situație critică ce avea să pună la încercare calmul, pregătirea și dorința sinceră de a ajuta. Ieri seară, în timp ce se îndrepta spre stația de autobuz, voluntarul Mihály Krisztián a fost martorul unui moment dramatic: un bărbat în vârstă s-a prăbușit brusc chiar în fața sa. Fără nicio ezitare, a intervenit imediat. Cu sprijinul aparținătorilor, pacientul a fost așezat pe o bancă, iar Krisztián a apelat de urgență numărul 112”, arată postarea pe pagina de Facebook a IGSU.

De ce intervenția rapidă a fost decisivă

Inițial, bărbatul era conștient, însă starea sa s-a deteriorat rapid, respirația devenind tot mai dificilă, aspect care a impus monitorizare constantă și comunicare permanentă cu dispeceratul. Voluntarul a transmis în timp real informații despre evoluția pacientului, pregătind terenul pentru intervenția medicală specializată.

„La scurt timp, pacientul a intrat în stop cardio-respirator. Am informat imediat medicul coordonator și dispecerul 112, apoi am început manevrele de resuscitare”.

Compresiile toracice efectuate continuu și corect au permis reluarea funcțiilor vitale, iar la sosirea echipajelor SMURD, pacientul a fost stabilizat și transportat de urgență la spital. Medicii au preluat cazul într-un moment critic, dar intervenția inițială a fost decisivă pentru evoluția favorabilă, scrie Digi24.

Mihály Krisztián este voluntar ISU Mureș din 2023 și efectuează gărzi pe ambulanțele SMURD din iunie 2024, implicându-se activ inclusiv în afara programului. Cazul evidențiază rolul pregătirii, al spiritului civic și al voluntariatului în situații-limită.

„Îi dorim pacientului însănătoșire grabnică și adresăm sincere felicitări voluntarului pentru profesionalismul, promptitudinea și dedicarea de care a dat dovadă!”

