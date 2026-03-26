Alertă meteo în Croația: cod roșu de ploi abundente și vânt. Cetățenii români, sfătuiți să fie prudenți

Selen Osmanoglu
26 mart. 2026, 10:09
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cod roșu și portocaliu în mai multe regiuni
  2. Asistență consulară pentru cetățenii români
  3. Resurse utile și recomandări pentru călători

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Republica Croația că autoritățile locale au emis cod roșu și portocaliu de vreme severă, cu risc de inundații și perturbări în trafic. Recomandările pentru siguranța călătorilor sunt deja transmise.

Cod roșu și portocaliu în mai multe regiuni

Institutul Hidro-Meteorologic Croat (DHMZ) a emis o avertizare de cod roșu pentru precipitații abundente și vânt puternic în regiunile Rijecka, Gospicka și Velebitski Kanal, valabilă joi și vineri, conform Agerpres.

Totodată, o alertă de cod portocaliu a fost instituită pentru regiunile Karlovac, Istria, Kvarner, Kvarneric și Dalmația, unde se așteaptă fenomene meteorologice severe, cu risc de inundații și posibile perturbări ale traficului.

MAE recomandă cetățenilor români să manifeste prudență și să respecte instrucțiunile autorităților locale, iar pentru informații actualizate privind evoluția vremii să consulte site-ul oficial al DHMZ: meteo.hr.

Asistență consulară pentru cetățenii români

Românii aflați în Croația pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Zagreb:

  • +385 14 677 660
  • +385 14 610 009
  • +385 14 677 155

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatori în regim de permanență.

În situații speciale sau de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Croația: +385 98 414 341.

Resurse utile și recomandări pentru călători

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale: zagreb.mae.ro și www.mae.ro, precum și folosirea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă pentru telefoanele mobile, care oferă informații actualizate și sfaturi utile pentru românii aflați în străinătate.

Autoritățile fac apel la toți călătorii să evite deplasările în zonele afectate de codul roșu și portocaliu, să se informeze constant despre starea vremii și să adopte toate măsurile de precauție pentru siguranță personală.

Citește și...
Arad: Miros puternic de dejecții în oraș și împrejurimi. Autoritățile caută cauza
Strategiile care ajută cumpărătorii să economisească online
Un cântec a salvat viața unui tânăr din Bacău care făcea scandal pe acoperișul unei magazii
Ziua și alerta pentru în Tulcea. O dronă s-a prăbușit în vecinătatea imediată a unei localități. Puțin a lipsit să se producă o tragedie
Tânăr de 20 de ani, judecat pentru omor după un accident mortal. A fugit de poliție și era băut la volan
Miniștrii de externe ai G7 se reunesc lângă Paris. Orientul Mijlociu și Ucraina, în centrul discuțiilor
CCR analizează sesizările AUR privind bugetul pe 2026. Acuzații de „încălcări flagrante” și proceduri accelerate
Adunarea Generală a ONU proclamă comerțul cu sclavi africani drept ‘cea mai gravă crimă împotriva umanității’
Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile
Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii
12:13 - Ciprian Ciucu face curat în Primăria Capitalei. peste 700 de angajați din primărie pleacă acasă
12:13 - Mirabela Grădinaru își crește copiii după principii foarte clare. Regula strictă pe care i-a impus-o fiicei sale
11:50 - Belarus și Coreea de Nord își întăresc alianța printr-un tratat oficial
11:44 - Zelenski vrea să înlocuiască fondurile europene cu banii șeicilor. Ucraina propune o alianță cu ţările din Golf
11:40 - Mică lecție de manipulare cu Călin Georgescu. Îi îndeamnă pe români să rămână în țară. El a stat în Austria 10 ani, până l-a adus cineva în România
11:09 - Reacția Teheranului la amenințările lui Donald Trump. Iranul va taxa traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz
10:43 - Arad: Miros puternic de dejecții în oraș și împrejurimi. Autoritățile caută cauza
10:40 - Mirabela Grădinaru, interesată de tratarea dependențelor la copii. Partenera președintelui a discutat cu medicii români din SUA
10:17 - Război în Orientul Mijlociu. Rachetele iraniene au lovit la periferia orașului Tel Aviv. Șase persoane au fost rănite
09:45 - Ședință la Palatul Victoria. Guvernul adoptă reglementările privind carburanții. Modificări de ultimă oră la proiectul de ordonanță UPDATE