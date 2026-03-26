Alertă pentru populație în , în contextul unei drone rusești care s-a prăbușit în proxima vecinătate a unei localități din nordul județului. Puțin a lipsit să se producă o tragedie, în vreme ce avioanele monitorizau situația.

Alertă pentru populația din Tulcea

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, noaptea trecută, miercuri spre joi, un nou mesaj de alertă extremă. Mesajul a fost emis în jurul orei 00:30, în contextul din Ucraina. Cetățenii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Autoritățile au recomandat ca oamenii să se adăpostească în locuri sigure pentru a evita posibile accidente.

O a pătruns 4 kilometri în spaţiul aerian naţional şi s-a prăbuşit în apropierea localităţii Parcheş. Acest lucru s-a întâmplat după ce a fost deviată de apărarea antiaeriană ucraineană, a informat, Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

De la începutului anului, conform datelor furnizate de Ministerul Apărării Naţionale, până în prezent, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniţei româno-ucrainene. În zece cazuri dintre acestea s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul Poliţie Aeriană. Din 2022, când a începutul războiul Rusiei împotriva Ucrainei, populaţia din judeţul Tulcea a primit peste 70 de mesaje de alertă extremă.

Deși au existat drone care au pătruns în spațiul aerian românesc, autoritățile nu le-au doborât, preferând să le însoțească pe parcusul deplasării. De aici și o serie de speculații apărute în mediul online. Conform acestora, armata rusă trimite drone, împotriva Ucrainei, în survol prin spațiul aerian românesc, profitând de „zgârcenia” MApN, care nu intervine să le doboare, pentru a economisi muniția.

O dronă rusească a căzut pe teritoriul românesc

Populația din zona de nord a județului Tulcea a fost pusă în alertă după ce, în noaptea de miercuri spre joi, armata rusă a declanșat o nouă serie de atacuri cu drone asupra Ucrainei. Loviturile au vizat obiective civile şi de infrastructură situate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Conform tradiției, Ministerul Apărării s-a mulțumit să ridice două aeronave F-16 care să monitorizeze zborul dronelor. Aparatele au decolat la ora 00:16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. Concomitent, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei. La ora 00.35, a fost emis un mesaj RO-ALERT.

La ora 00:44, o dronă deviată a pătruns în spaţiul aerian naţional și s-a deplasat pe o distanţă de aproximativ 4 kilometri. Dispozitivul s-a prăbușit în procim vecinătate a localității Parcheş, la 2 kilometri de zona locuită, fără ca autoritățile române să intervină. A fost evitat la mustață un accident.

O autospecială IGSU şi echipe ale MApN au fost trimise la locul prăbușirii pentru a evalua situația. Au fost descoperite o porţiune de vegetaţie arsă şi resturi de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN şi SRI să efectueze cercetările la faţa locului.

Panică după mesajul de alertă

Populația s-a panicat în contextul noului mesaj de alertă emis de autorități și a sunat la numărul de urgență 112. Cel puţin zece persoane au apelat și au cerut lămuriri cu privire la zgomotele auzite în contextul atacurilor asupra orașelor ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Daniel Năstase, a precizat că persoanele care au sunat au semnalat că auzeau zgomote puternice (explozii) şi doreau să afle cauza.