Tânăr de 20 de ani, judecat pentru omor după un accident mortal. A fugit de poliție și era băut la volan

Selen Osmanoglu
26 mart. 2026, 08:29
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Încadrarea faptei, schimbată de procurori
  2. Urmărire în trafic și impact frontal devastator
  3. A fugit de la locul accidentului și avea un istoric rutier grav
  4. Arest preventiv până în aprilie

Un tânăr de 20 de ani va fi judecat pentru omor, după ce a provocat un accident rutier mortal în data de 7 martie, în urma unei urmăriri cu poliția. Procurorii din Pitești au decis schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă, considerând că fapta a fost comisă cu un pericol extrem. Iată despre ce este vorba!

Încadrarea faptei, schimbată de procurori

Anchetatorii au stabilit că gravitatea faptelor comise de tânăr depășește limitele unei simple neglijențe, motiv pentru care au decis să schimbe încadrarea juridică, conform Știrile ProTv.

Astfel, acesta va fi judecat pentru omor, după ce inițial fapta fusese încadrată ca ucidere din culpă. Decizia vine în urma concluziei că acțiunile sale au reprezentat un risc major și conștient pentru ceilalți participanți la trafic.

Urmărire în trafic și impact frontal devastator

În ziua accidentului, tânărul conducea deși avea permisul suspendat și consumase alcool. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,91 mg alcool pur în aerul expirat.

În timp ce era urmărit de polițiști, acesta a intrat pe contrasens cu viteză și a lovit frontal un autoturism în care se afla un bărbat de 68 de ani.

Impactul a fost fatal pentru victimă, care a decedat. În aceeași mașină se aflau și soția, fiica și nepotul bărbatului, toți trei fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

A fugit de la locul accidentului și avea un istoric rutier grav

După producerea accidentului, tânărul a fugit de la locul faptei, agravând și mai mult situația sa juridică.

Anchetatorii au descoperit că, în doar un an și jumătate, acesta fusese sancționat de 18 ori pentru diverse abateri rutiere, inclusiv pentru depășirea vitezei legale.

Arest preventiv până în aprilie

În prezent, tânărul se află în arest preventiv până la data de 6 aprilie. Instanța urmează să decidă dacă această măsură va fi prelungită.

