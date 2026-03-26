Strategiile care ajută cumpărătorii să economisească online

În ziua de azi, cumpărătorii laudă acele magazine online online, care oferă: servicii profesionale, navigare ușoară, procesare rapidă a comenzilor și transport gratuit. Deja toți sunt convinși de faptul că parfumurile de lux sunt mai ieftine online și există mai mulți factori care influențează prețul. Numărul de reduceri și de promoții la parfumuri în e-shop-uri se datorează concurenței online foarte puternice. Codurile de reducere sunt cea mai bună metodă, în prezent, de a cumpăra parfumuri de brand mai ieftine.

Notino este un astfel de e-shop unde calitatea întâlnește confortul cumpărăturilor. Acest magazin se remarcă prin: cadouri și oferte speciale, promoții la cosmetice și parfumuri, vouchere cadou, gravarea produselor cu laser și coduri de reduce la produse. Toate aceste avantaje sunt pe placul cumpărătorilor și îi determină să devină clienți fideli.

Mulți folosesc pentru a economisi și a încerca produse noi – parfumuri și cosmetice de brand pentru îngrijirea tenului și a părului. Cu astfel de coduri, ei plătesc mai puțin pe aceleași produse de beauty de lux, pe care și le-au dorit de mult timp, dar nu și le-au permis.

Unele coduri de reducere pot fi utilizate doar de clienții fideli sau doar de abonații la newsletterul magazinului online. Asta înseamnă că un prim pas este să te înregistrezi la newsletter și apoi ai acces imediat la noutăți și la ofertele cu reduceri speciale. Printr-un cont de utilizator, ai mai multe beneficii: ai acces la oferte cu discount, poți participa la concursuri organizate online, esti informat la timp cu privire la cele mai noi produse și cele mai avantajoase prețuri.

Există o serie de produse de brand la care nu se aplică codurile de reduceri, cum sunt acelea aflate la promoție sau în categoria lichidare de stoc; acestea însă sunt la ofertă și includ o serie de produse excepționale, precum: parfumuri pentru femei și pentru bărbați, seturi cadou cu produse de îngrijirea părului, parfumuri unisex, accesorii, cosmetice pentru ten și produse de machiaj.

Cu un cod de reducere poți cumpăra un cadou la un preț mai bun sau poți opta pentru un voucher cadou pe care să-l oferi în dar unei persoane dragi, lăsând-o astfel să-și aleagă singură din magazin ceva pe placul ei. Cu un cod de reducere de 15% aplicat la întreaga comandă ce este în valoare totală de 200 de lei, poți economisi 30 de lei – bani cu care îți poți cumpăra un alt produs cosmetic sau, dacă nu, îi poți păstra. Astfel de coduri se aplică la tot felul de produse de beauty: parfumuri, fonduri de ten, rimeluri, lips gloss-uri, cremă de lux de mâini, gel de sprâncene, ser de ten, șampoane, balsamuri, etc.

Datorită numeroaselor coduri promoționale de pe site-ul web al magazinului, oricine își poate extinde colecția de cosmetice, cheltuind semnificativ mai puțin și astfel reușind să se încadreze în bugetul stabilit. Pur și simplu se introduce unul dintre codurile date atunci când se plasează comanda și asta este tot – este foarte simplu! Promoțiile sunt variate: unele au cupone valabile o perioadă scurtă de timp, altele au cupoane la produse coreene de îngrijire cu livrare gratuită, iar altele au cupoane la produse dermato-cosmetice de brand care sunt ideale pentru îngrijirea tenului.

Unele coduri de reducere sunt și de 20%. Consumatorii primesc și un cadou, dacă comanda lor se încadrează într-o anumită sumă și dacă ea include produse de la un anumit brand. De regulă, produsele gratuite constau în truse cosmetice, un mini parfum, o cremă de față sau un produs travel size. În mod frecvent, consumatorii pot găsi și seturi cadou cu produse de brand (parfum + loțiune de corp), pe care pot plăti mai puțin decât dacă ar cumpăra aceleași produse separat. Prin această strategie, se urmărește promovarea unor produse cosmetice din aceeași categorie.

Astfel de produse la care se aplică coduri de reducere sunt populare și pe social media, mai ales pe TikTok, unde influencerii le prezintă cu succes. Ei primesc coduri personalizate de 15% reducere, pe care le distribuie urmăritorilor.