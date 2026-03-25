Alimentația necorespunzătoare bazată pe alimente ultraprocesate ar putea avea efecte devastatoare asupra sănătății. Aceste tipuri de produse sunt atât de nocive, încât ajung să fie comparate chiar cu fumatul în ceea ce privește impactul asupra mortalității.

Avertismentul medicilor despre alimentația necorespunzătoare

Medicii avertizează că alimentele ultraprocesate, consumate zilnic în dieta multor oameni, sunt asociate cu un risc crescut de cancer de colon. O creștere alarmantă a cazurilor acestui tip de cancer, se înregistrează în rândul tinerilor. Tot mai multe studii atrag atenția asupra consumului de produse precum pâinea industrială, cerealele pentru micul dejun, mezelurile sau chipsurile.

Medicul Chris van Tulleken, specialist în cadrul NHS și autorul volumului Ultra Processed People, susține că aceste produse au un impact major.

„Aceste produse au depășit tutunul ca principală cauză de deces prematur pe planeta Pământ.”

Ce arată studii recente privind produsele ultraprocesate

Cercetările realizate inclusiv în China arată că un consum ridicat de alimente ultraprocesate este asociat în mod semnificativ cu un risc crescut de cancer colorectal. Datele arată că aceste produse reprezintă o parte majoră din aportul energetic: 65,4% în rândul copiilor, 67,8% în cazul adolescenților și 54,3% la adulți.

Potrivit Cancer Research UK, creșterea numărului de cazuri de de colon cu debut precoce este un fenomen global observat în 27 din 50 de țări studiate.

„În 27 dintre acestea incidența bolii este în creștere, în special în rândul persoanelor tinere – o tendință care îngrijorează comunitatea medicală internațională.”

Ce conțin aceste tipuri de produse

Medicul Chris van Tulleken afirmă că aceste produse nici nu ar trebui considerate alimente, ci „substanțe comestibile procesate industrial”. El menționează că există dovezi care leagă consumul de produse ultraprocesate de creșterea în greutate, obezitate și deces prematur. Medicul recomandă citirea atentă a etichetelor și evitarea produselor cu liste lungi de ingrediente greu de recunoscut, scrie .