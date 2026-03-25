B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii

Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii

Flavia Codreanu
25 mart. 2026, 21:57
Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii
Cuprins
  1. Avertismentul medicilor despre alimentația necorespunzătoare
  2. Ce arată studii recente privind produsele ultraprocesate
  3. Ce conțin aceste tipuri de produse

Alimentația necorespunzătoare bazată pe alimente ultraprocesate ar putea avea efecte devastatoare asupra sănătății. Aceste tipuri de produse sunt atât de nocive, încât ajung să fie comparate chiar cu fumatul în ceea ce privește impactul asupra mortalității.

Avertismentul medicilor despre alimentația necorespunzătoare

Medicii avertizează că alimentele ultraprocesate, consumate zilnic în dieta multor oameni, sunt asociate cu un risc crescut de cancer de colon. O creștere alarmantă a cazurilor acestui tip de cancer, se înregistrează în rândul tinerilor.  Tot mai multe studii atrag atenția asupra consumului de produse precum pâinea industrială, cerealele pentru micul dejun, mezelurile sau chipsurile.

Medicul Chris van Tulleken, specialist în cadrul NHS și autorul volumului Ultra Processed People, susține că aceste produse au un impact major.

Aceste produse au depășit tutunul ca principală cauză de deces prematur pe planeta Pământ.”

Ce arată studii recente privind produsele ultraprocesate

Cercetările realizate inclusiv în China arată că un consum ridicat de alimente ultraprocesate este asociat în mod semnificativ cu un risc crescut de cancer colorectal. Datele arată că aceste produse reprezintă o parte majoră din aportul energetic: 65,4% în rândul copiilor, 67,8% în cazul adolescenților și 54,3% la adulți.

Potrivit Cancer Research UK, creșterea numărului de cazuri de cancer de colon cu debut precoce este un fenomen global observat în 27 din 50 de țări studiate.

„În 27 dintre acestea incidența bolii este în creștere, în special în rândul persoanelor tinere – o tendință care îngrijorează comunitatea medicală internațională.”

Ce conțin aceste tipuri de produse

Medicul Chris van Tulleken afirmă că aceste produse nici nu ar trebui considerate alimente, ci „substanțe comestibile procesate industrial”. El menționează că există dovezi care leagă consumul de produse ultraprocesate de creșterea în greutate, obezitate și deces prematur. Medicul recomandă citirea atentă a etichetelor și evitarea produselor cu liste lungi de ingrediente greu de recunoscut, scrie DCnews.

Tags:
Ultima oră
22:38 - Teama care a urmărit-o pe Ela Crăciun timp de 20 de ani: Ce a determinat-o să renunțe la 44 de ani
22:37 - Kelemen Hunor, reacție în criza guvernamentală: Dacă nu găsim împreună o soluție, ne ducem în gard / Un guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR ar fi catastrofal
22:14 - Fenechiu: Poți colabora parlamentar cu orice partid, inclusiv cu AUR / Nici varianta unor alegeri anticipate nu e exclusă / Bolojan a demonstrat că vrea și poate să facă reformă, dar e blocat (VIDEO)
22:01 - Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile
21:34 - FOTO VIRAL: Mirabela Grădinaru, cu Brigitte Macron și Olena Zelenska, la summitul Melaniei Trump
21:21 - Legea pentru prevenirea traficului de persoane a fost promulgată. Vor fi avertismente în hoteluri și agenții
21:19 - Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
21:14 - Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
20:47 - Singurul deputat care a votat împotriva Legii ce combate femicidul e o femeie. Cine este Raisa Enachi și cum își argumentează decizia
20:40 - Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare