Germania trebuie să treacă la economia de război. Ameninţarea Rusiei este tot mai evidentă

Adrian Teampău
26 mart. 2026, 09:36
Bundeswehr, armata germană Sursa foto: X
Andre Wustner, preşedintele Asociaţiei Bundeswehr, ce reprezintă interesele membrilor armatei germane, a făcut o evaluare a actualei situații geopolitice. El a concluzionat că Rusia devine tot mai amenințătoare, iar Germania trebuie să se pregătească de război.

Avertismentul lui Andre Wustner

Preşedintele Asociaţiei Bundeswehr avertizează că amenințarea rusă, la adresa Germaniei, crește de la o zi la alta. În acest context, Andre Wustner consideră că forțele militare tebuie consolidate în ritm rapid pentru a face față oricărei amenințări, relatează dpa. Iar un rol important îl joacă industria internă de armament care trebuie să-şi extindă capacitatea de producție.

Într-un final, a estimat Wustner, industria germană va trebui să ajungă la un ritm de producție de 24 de ore din 24, trecând la economia de război. Aceste măsuri sunt absolut necesare dacă are loc o escaladare rapidă a tenisiunilor, a subliniat preşedintele Asociaţiei Bundeswehr, pentru ziarul Rheinische Post.

„Nu doar est-europenii vorbesc deja despre o fază prebelică şi îşi consolidează rapid capacităţile de apărare. Trebuie să facem şi noi acelaşi lucru acum”, a subliniat el.

Ideea că Rusia, sub conducerea lui Vladimir Putin, care a ordonat invazia din Ucraina, nu ar fi pregătită pentru o confruntare cu NATO până în 2029 este o iluzie a precizat ofițerul german.

Statele Unite nu mai reprezintă un aliat credibil

Andre Wustner a atras atenția cu privire la Donald Trump, pe care nu se mai poate conta, combinată cu slăbiciunea militară a Europei au creat un decalaj de descurajare. Rusia ar putea să se considere în avantaj și să declanșeze un război rapid împotriva Occidentului. Aceasta cu atât mai mult cu cât este încurajată de atitudinea  Casei Albe care nu mai dă semne că ar fi hotărâtă să-și susțină aliații.

„Pericolul există deja acum – şi creşte în fiecare zi”, a insistat responsabilul german.

Şeful Asociaţiei Bundeswehr a apreciat şi că războiul declanșat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului îi oferă lui Putin o oportunitate pentru a lovi Occidentul. Impresia de incertitudine din rândul aliaţilor din Europa l-ar putea încuraja pe Putin să-şi intensifice atacurile hibride şi sunt posibil încălcări ale frontierelor pe flancul estic al NATO estimează el.

„Întărit de veniturile noi din vânzări de petrol şi încurajat de scăderea livrărilor de sisteme de apărare aeriană către Ucraina, acesta îşi poate intensifica şi mai mult atacurile brutale asupra infrastructurii şi a populaţiei civile”, a atenţionat Wustner.

