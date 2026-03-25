Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile

Iulia Petcu
25 mart. 2026, 22:01
Violenta împotriva femeilor
Cuprins
  1. Ce prevede noua lege și pe cine vizează
  2. De ce a fost nevoie de aceste restricții
  3. Ce obligații noi apar pentru persoanele vizate

O lege recent promulgată introduce restricții clare pentru persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale, limitând accesul acestora în domenii considerate sensibile. Măsura vine în contextul unor dezbateri îndelungate și urmărește creșterea nivelului de protecție pentru categoriile vulnerabile.

Ce prevede noua lege și pe cine vizează

Actul normativ stabilește că persoanele incluse în Registrul Agresorilor Sexuali nu mai pot desfășura activități profesionale sau de voluntariat în instituții unde există contact direct cu persoane vulnerabile. Interdicția acoperă domenii precum educația, sănătatea sau serviciile sociale.

Măsura se aplică atât în instituțiile publice, cât și în cele private, vizând orice mediu în care interacțiunea directă cu copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități este inevitabilă. Astfel, autoritățile încearcă să reducă riscurile asociate acestor contexte.

Legea a fost inițiată de senatorul Ștefan Pălărie și adoptată după un proces legislativ extins, care a durat aproximativ doi ani.

De ce a fost nevoie de aceste restricții

Potrivit inițiatorilor, până în prezent nu existau suficiente instrumente pentru a limita accesul persoanelor condamnate în domenii sensibile, deși numărul celor înscriși în registru este considerabil. Noua reglementare vine să acopere această lacună.

„Unele bătălii duse în Parlament ajung să dureze nedorit de mult. Ani de zile. Dar asta nu le face mai puţin importante. Legea promulgată astăzi de Cotroceni, după 2 ani de negocieri şi dezbateri aduce un mare ajutor persoanelor vulnerabile. Prea mult timp, potenţiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorţii: copii, femei, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, cât şi alte persoane vulnerabile.

Prin această lege vom oferi mai multă siguranţă în şcoli, spitale, azile şi alte instituţii care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliţia poate şti unde sunt si ce fac”, spune senatorul Ştefan Pălărie.

Inițiatorul subliniază că legea introduce un mecanism concret prin care autoritățile pot monitoriza mai eficient activitatea acestor persoane și pot preveni situații de risc.

Ce obligații noi apar pentru persoanele vizate

Noile prevederi extind rolul Registrului Agresorilor Sexuali, prin includerea unor informații suplimentare despre locul de muncă al persoanelor înscrise. Această modificare permite o mai bună urmărire a activităților desfășurate.

În același timp, cei vizați sunt obligați să informeze Poliția atunci când încheie un contract de muncă sau de voluntariat. Măsura introduce un nivel suplimentar de control asupra mobilității profesionale, relatează Capital.

Registrul, creat în 2019 și care include aproximativ 65.000 de persoane, devine astfel un instrument mai complex, orientat nu doar spre evidență, ci și spre prevenție activă.

