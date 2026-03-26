Iranul a lansat un tir de rachete care a atins ținte din zona metropolitană a capitalei Israelului, Tel Aviv.

Mai multe lansate asupra Israelului au lovit joi dimineaţă ținte din zona metropolitană a orașului Tel Aviv. Informația a fost confirmată de armata israeliană, citată de dpa. În urma acestui acta, șase persoane au fost rănite, în oraşul predominant arab Kafr Qasim, a transmis serviciul de urgenţă Magen David Adom din . Deși a declarat în nenumărate rânduri că Iranul a fost învins, aceste atacuri arată altceva.

După atacul de joi dimineață, mai multe echipaje de urgență au ajuns la locațiile afectate de lovturile de rachetă. Salvatorii au constatat că atacurile au provocat daune semnificative la o clădire.

Mai multe persoane, cu răni provocate de unda de şoc, au fost îngrijite de medici. Răniţii au primit primul ajutor la locul incidentului, după care au fost transportați la spital.

De asemenea, au fost raportate și focuri de mortieră care au vizat zona Tel Aviv, lansate din Iran şi din Liban, în cursul nopţii de miercuri spre joi.

Teheranul amenință cu represalii în cazul ocupării insulei Kharg

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că „inamicii” Republicii islamice pregătesc invazia unei dintre insulele iraniene la Golful Persic. El a spus că atacul este pregătit cu ajutorul unei țări din regiune, relatează AFP. Parlamentarul iranian a făcut referire, cel mai probabil, la intențiile Statelor Unite de a ocupa insula Kharg, vitală pentru economia țării.

„Potrivit serviciilor de informaţii, inamicii Iranului se pregătesc să ocupe una dintre insulele sale cu susţinerea unui stat din regiune”, a scris pe X Mohammad Bagher Ghalibaf.

Într-o astfel de ipoteză, Iranul amenință că „toate infrastructurile vitale ale acestui stat din regiune vor fi ţinta unor atacuri neîncetate”.