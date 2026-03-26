B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Rachetele iraniene au lovit la periferia orașului Tel Aviv. Șase persoane au fost rănite

Adrian Teampău
26 mart. 2026, 10:17
Rachete interceptate de apărarea israeliană deasupra Tel Aviv-ului, Israel. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Xinhua/ABACA
Cuprins
  1. Iranul a lovit la periferia orașului Tel Aviv
  2. Teheranul amenință cu represalii în cazul ocupării insulei Kharg

Iranul a lansat un tir de rachete care a atins ținte din zona metropolitană a capitalei Israelului, Tel Aviv. Războiul care a început pe 28 februarie, prin atacurile lansate de Statele Unite și Israel, nu dă semne de dezescaladare.

Iranul a lovit la periferia orașului Tel Aviv

Mai multe rachete lansate asupra Israelului au lovit joi dimineaţă ținte din zona metropolitană a orașului Tel Aviv. Informația a fost confirmată de armata israeliană, citată de dpa. În urma acestui acta, șase persoane au fost rănite, în oraşul predominant arab Kafr Qasim, a transmis serviciul de urgenţă Magen David Adom din Israel. Deși Donald Trump a declarat în nenumărate rânduri că Iranul a fost învins, aceste atacuri arată altceva.

După atacul de joi dimineață, mai multe echipaje de urgență au ajuns la locațiile afectate de lovturile de rachetă. Salvatorii au constatat că atacurile au provocat daune semnificative la o clădire.

Mai multe persoane, cu răni provocate de unda de şoc, au fost îngrijite de medici. Răniţii au primit primul ajutor la locul incidentului, după care au fost transportați la spital.

De asemenea, au fost raportate și focuri de mortieră care au vizat zona Tel Aviv, lansate din Iran şi din Liban, în cursul nopţii de miercuri spre joi.

Teheranul amenință cu represalii în cazul ocupării insulei Kharg

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a  avertizat că „inamicii” Republicii islamice pregătesc invazia unei dintre insulele iraniene la Golful Persic. El a spus că atacul este pregătit cu ajutorul unei țări din regiune, relatează AFP. Parlamentarul iranian a făcut referire, cel mai probabil, la intențiile Statelor Unite de a ocupa insula Kharg, vitală pentru economia țării.

„Potrivit serviciilor de informaţii, inamicii Iranului se pregătesc să ocupe una dintre insulele sale cu susţinerea unui stat din regiune”, a scris pe X Mohammad Bagher Ghalibaf.

Într-o astfel de ipoteză, Iranul amenință că „toate infrastructurile vitale ale acestui stat din regiune vor fi ţinta unor atacuri neîncetate”.

Tags:
