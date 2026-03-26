Un bărbat de 26 de ani din județul Bacău a fost oprit miercuri după ce, supărat că și-a înmormântat fratele în urmă cu câteva luni, s-a urcat pe acoperișul unei magazii și a provocat un scandal. Intervenția poliției, a unui negociator și… un cântec au reușit să prevină o tragedie.

Furia tânărului și refugiul în alcool

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, afectat profund de pierderea fratelui său, și-a căutat alinarea în alcool înainte de a urca pe acoperișul magaziei. De acolo, a început să facă , iar vecinii au sunat imediat la poliție, speriați de comportamentul agresiv, conform Știrile ProTv.

Sosirea autospecialei a tensionat și mai mult situația. Tânărul a început să arunce cu țigle spre mașina poliției, reușind să spargă parbrizul și să rupă o oglindă.

„Protestatarul” și cererea inedită

În mijlocul tensiunii, bărbatul le-a spus oamenilor legii: „vreau să aud o melodie, din mașina de poliție”. Această solicitare neașteptată a permis polițiștilor să inițieze un dialog cu tânărul și să câștige timp până la sosirea unui negociator specializat.

Negociatorul a ajuns la fața locului și a reușit să-l convingă să coboare de pe acoperiș după mai bine de o oră de tensiune. Până atunci, un localnic a onorat „dedicația” muzicală, cântând melodia cerută de bărbat, ceea ce a contribuit la calmarea acestuia și la evitarea unui posibil incident grav.

Ore de tensiune și urmări legale

Incidentul a ținut în alertă comunitatea timp de peste 3 ore, timp în care vecinii urmăreau cu teamă evoluția situației. După ce a fost convins să coboare, tânărul a fost preluat de autorități și este cercetat pentru distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Evenimentul arată că intervenția promptă, calmul negociatorilor și, într-un mod neobișnuit, muzica, au jucat un rol esențial în prevenirea unei tragedii. Autoritățile au subliniat că astfel de metode, adaptate contextului psihologic al individului, pot salva vieți și pot evita escaladarea violenței.