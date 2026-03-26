UPDATE: Ultima variantă a Ordonanţei privind criza carburanţilor propune măsuri diferite decât forma inițială a actului promovat de guvern. Astfel situația de criză va fi menținută până la 30 iunie 2026, comparative cu termenul de 6 luni, prevăzut anterior. Adausul comercial practicat va fi limitat „la cel mult valoarea medie anuală a adaosului comercial practicat pentru aceste produse în anul 2025”. Iniţial, Guvernul intenţiona să plafoneze adausul la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice

Știrea inițială:

Guvernul se reunește în ședință, de la ora 11.00, având pe ordinea de zi mai multe acte normative. Între acestea se numără care prevede intervenții pe piața carburanților.

Guvernul pregătește intervenția pe piața carburanților

Miercuri, de la , s-a anunțat în ședința programată pentru joi, 26 martie va fi adoptată controversata ordonanță care prevede introducerea unor măsuri de intervenție pe piața carburanților. Guvernul insistă că plafonarea marjelor comerciale la distribuitorii de este singura soluție în actuala criză a combustibilului.

Ilie Bolojan a afirmat că se lucrează „serios” la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor. Acesta a respins orice propunere de reducere a accizelor și a TVA-ului deși acestea reprezintă peste 50% din prețul carburanților. De la începutul anului, statul a câștigat, în plus, din TVA, în contextul scumprii prețurilor la pompă, circa 456 milioane de lei. Estimările apar într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă.

Confruntat cu acuzațiile conform cărora statul profită de creșterea prețurilor pentru a scoate mai mulți bani din taxe, Bolojan a afirmat că sumele suplimentare vor merge într-o schemă de finanțare. El nu a dat detalii despre această schemă și nici nu a arătat cum anume vor fi susținuți cetățenii afectați de scumpiri.

„Statul român îşi asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor, ţinând cont de capacitarea României”, a precizat premierul.

Modificări la Ordonanța SAFE

Tot în ședința programată pentru ora 11.00, Guvernul are pe ordinea de zi o serie de modificări la OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” ( )

Actul normativ a fost adoptat, în forma inițială, în 28 noiembrie 2025. Ulterior, România a transmis Comisiei Europene cererea de asistenţă financiară, însoţită de Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare.

Noul proiect propune, între altele, introducerea unui nou articol pentru reglementarea cadrului instituţional de implementare a planului şi administrare a fondurilor alocate, inclusiv stabilirea rolurilor instituţiilor implicate în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor SAFE. De asemenea vor fi elaborate mecanisme de colaborare între aceste instituții şi/sau cu Comisia Europeană.

„În considerarea activităţilor şi achiziţiilor prevăzute în plan, implementarea acestuia se asigură de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe, Autoritatea Naţională a Penitenciarelor, precum şi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, inclusiv prin administratorii/dezvoltatorii naţionali de infrastructură, atribuţiile fiind prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă”, se explică în nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul aprobă mai multe acte normative

În aceeași ședință, guvernul urmează să mai aprobe, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici pentru drumul expres Suceava – Siret. Valoarea totală a investiţiei este estimată 7,423 milioane de lei, conform notei de fundamentare a proiectului.

Un alt proiect are în vedere actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi drumului expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, sectorul Satu Mare – Baia Mare. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 4.981.503.000 lei.

Pe agenda şedinţei se mai află și o hotărâre privind contribuţia anuală de participare a României la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2026. Un alt act normativ prevede aprobarea și recunoașterea Fundaţiei Centrul Cultural „ARTSOCIETY” ca fiind de utilitate publică.