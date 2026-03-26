Joi, vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 21 de grade. Soarele alternează cu perioade de înnorări, iar vântul prinde putere în unele zone și pe crestele Carpaților. Din a doua parte a săptămânii, însă, temperaturile scad și apar ploi, lapoviță și ninsoare la munte.

Joi: soare, nori și temperaturi peste medie

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi schimbător: se înnorează din când în când, dar precipitațiile vor fi rare. Maximele ajung la 19 grade în Bărăgan, iar pe litoral vor fi doar 10…11 grade, conform .

În Moldova sudică și nordul Munteniei, cerul se menține parțial noros, cu posibile ploi trecătoare la munte. Temperaturile ating aproximativ 18 grade după prânz. În nordul Moldovei și Bucovina, vremea este de asemenea schimbătoare: înnorări, scurte perioade însorite și maxime de până la 18 grade, cu precipitații slabe, localizate în zonele montane. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, dar se mai domolește după lăsarea nopții.

Transilvania și Maramureșul vor avea dimineața rece, cu condiții de brumă în depresiuni. Soarele încălzește atmosfera la amiază, iar maximele ating 19 grade. Vor fi și înnorări, iar vântul prinde putere în sudul regiunii. La munte, izolat, va ploua, iar la altitudini mari există condiții de lapoviță și ninsoare.

În Oltenia și sudul României, soarele va alterna cu nori, iar maximele vor urca până la 21 de grade. Vântul se va intensifica după lăsarea nopții, iar ploile izolate apar mai ales în vestul provinciei și în zona Luncii Dunării.

Bucureștiul va avea o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori, temperaturi maxime de 20 de grade și intensificări ale vântului noaptea.

Vineri și weekend: răcire și precipitații pe scară largă

Vineri, cerul se înnorează treptat, iar aversele devin abundente pe timpul după-amiezii și al nopții. Vântul se intensifică, iar temperatura maximă se oprește la 16 grade.

Sâmbătă continuă răcirea, cu maxime de cel mult 11 grade. Înnorările persistă, iar ploile vor fi semnificative cantitativ.

Duminică, vremea rămâne aproape neschimbată: cer acoperit, precipitații constante, temperaturi în jur de 11 grade și vânt activ.

Vremea la munte: rafale puternice și ninsori

La munte, norii se înmulțesc și apar precipitații slabe: ploi în zonele joase și lapoviță sau ninsoare la altitudini mari. Vântul va fi intens, cu rafale de peste 80 km/h în Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali.

Vineri, temperaturile scad în masivele vestice și sud-vestice, iar precipitațiile se extind, mai abundente în Munții Occidentali și Meridionali. În masivele sudice și sud-estice, la altitudini mari, ninge și se depune strat de zăpadă.

Sâmbătă și duminică, cerul rămâne acoperit, cu precipitații în continuare. În zonele joase va ploua sau cade lapoviță, iar pe creste vor predomina ninsorile. Vântul continuă să fie activ la altitudini mari, menținând senzația de frig și intensificând efectele vremii.