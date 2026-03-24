Marți, temperaturile cresc în întreaga țară, cu maxime de până la 18 grade în regiunile vestice și sudice. Vremea va fi schimbătoare, cu soare printre nori și precipitații slabe în zonele montane, în timp ce vântul pierde din intensitate.

Sudul și Dobrogea: soare printre nori și ploi trecătoare

În Dobrogea și Bărăgan, soarele își face apariția printre nori, iar ploile sunt posibile pe alocuri. Vântul se mai domolește, iar temperaturile urcă semnificativ față de ziua precedentă, ajungând în nordul Dobrogei la circa 17 grade, conform .

Sudul țării se încălzește ușor: soare cu nori, câțiva stropi de ploaie și vânt activ, cu maxime de până la 16 grade.

Moldova: vreme schimbătoare și temperaturi în creștere

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile trecătoare pot apărea mai ales la munte. Soarele va răzbate în unele zone, iar după prânz se vor înregistra 18 grade.

Jumătatea nordică a Moldovei și Bucovina se confruntă cu înnorări alternante și scurte perioade însorite. Precipitațiile slabe apar doar pe suprafețe restrânse, în zona montană, iar temperaturile cresc până la 16 grade.

Transilvania și Maramureș: cer noros, vânt domol

Nordul Transilvaniei și Maramureșul vor fi mai mult noros, fără precipitații semnificative. Termometrele vor indica până la 17 grade, iar vântul rămâne domol.

În zonele vestice și la munte, sunt posibile precipitații slabe, inclusiv lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Depresiuni din Transilvania vor avea maxime de 10-11 grade, iar zonele vestice, cum este Alba Iulia, vor ajunge la 15 grade.

Oltenia și Muntenia: soare cu nori și câțiva stropi de ploaie

În Oltenia, soarele apare trecător, cu ploi slabe pe parcursul zilei. Maximele ating 18 grade în jurul Târgu-Jiului.

În sudul Munteniei, vremea este similară: soare cu nori, câțiva stropi de ploaie și vânt moderat, cu temperaturi de până la 16 grade.

În București, mercurul urcă până la 17 grade, cu soare printre nori și posibile ploi trecătoare.

La munte: precipitații mixte și temperaturi în ușoară creștere

În zona montană, norii se înmulțesc și vor fi precipitații slabe, local sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1700 m, lapoviță și ninsoare. Perioadele cu soare se mențin, iar temperaturile cresc ușor în majoritatea masivelor.

Miercuri, precipitațiile slabe continuă, iar vântul se intensifică în Munții Banatului și în vestul Meridionalilor. Joi, vremea devine caldă și plăcută, cu soare printre nori și precipitații doar izolate. Vineri, temperaturile scad în masivele vestice și sud-vestice, iar ploile se extind treptat în întreaga zonă montană, cu vânt activ.