Vremea, 9 martie: temperaturi de până la 18 grade și soare în mare parte din țară

Vremea, 9 martie: temperaturi de până la 18 grade și soare în mare parte din țară

Selen Osmanoglu
09 mart. 2026, 10:02
Vremea, 9 martie: temperaturi de până la 18 grade și soare în mare parte din țară
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Temperaturile cresc în vestul țării
  2. Vreme plăcută în Moldova și Transilvania
  3. Vreme bună și în sudul țării
  4. Prognoza pentru București
  5. Cum va fi vremea la munte

România are parte de o zi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile vor ajunge până la 18 grade în vestul țării, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 8-9 grade. Dimineața sunt posibile episoade de ceață în mai multe regiuni.

Temperaturile cresc în vestul țării

În majoritatea regiunilor vremea va fi plăcută, cu cer senin sau variabil. Temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade în vestul țării, valori mai ridicate decât normalul perioadei, conform ANM.

În sudul și estul României, dimineața pot apărea nori și ceață, însă pe parcursul zilei vremea se va însenina. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului, cu rafale de 50-65 km/h.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi în general frumoasă. Dimineața se poate forma ceață, iar pe litoral temperaturile rămân mai scăzute, cu aproximativ 8-9 grade.

Vreme plăcută în Moldova și Transilvania

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, dimineața pot apărea condiții de ceață și câțiva nori. Ulterior, cerul se va însenina, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 13 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi foarte frumoasă pe tot parcursul zilei. La Iași, temperaturile pot ajunge la 14 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, atmosfera va fi plăcută și însorită. La Satu Mare, maximele vor ajunge până la 16 grade.

În restul Transilvaniei, dimineața va fi rece, mai ales în depresiuni. După răsăritul soarelui, temperaturile vor crește treptat, ajungând la 15 grade la Târgu Mureș și Alba Iulia. Noaptea însă va fi foarte rece în depresiuni, iar la Miercurea Ciuc temperatura poate coborî până la minus 10 grade.

Vreme bună și în sudul țării

În Oltenia, vremea va fi în general frumoasă, cu soare și temperaturi peste normalul perioadei. Dimineața pot apărea câțiva nori și ceață. Maximele vor ajunge la 14 grade la Drobeta Turnu Severin și Târgu Jiu.

Și în Muntenia se anunță o zi plăcută, cu cer mai mult senin și temperaturi apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă.

Prognoza pentru București

În București, ziua va fi frumoasă, cu cer senin și vânt moderat. După-amiază se vor înregistra aproximativ 12 grade.

Marți, temperaturile vor crește ușor, iar maxima va ajunge la 14 grade.

Miercuri dimineață pot apărea nori și ceață, dar vremea se va însenina treptat, cu 14 grade la amiază.

Joi se menține vremea plăcută, cu o maximă de 13 grade. În noaptea de joi spre vineri, temperaturile pot coborî până la 2 grade în centrul orașului și 0 grade la periferie.

Cum va fi vremea la munte

La munte, vremea va fi în general însorită, cu câțiva nori trecători. Vântul se va intensifica pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60-80 km/h.

Marți și miercuri se anunță în continuare vreme frumoasă și mai caldă decât normalul perioadei. Joi, temperaturile rămân ridicate pentru luna martie, iar precipitațiile nu sunt anunțate.

