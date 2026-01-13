B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Ger extrem în România: ANM a emis Cod galben. Ce temperaturi vor urma

Sursa foto: Freepik / @wirestock
Cuprins
  1. Ger extrem în România. Unde va ninge și ce strat de zăpadă se va depune
  2. Ce avertizări Cod Galben a emis ANM
  3. Cum va fi vremea în București în zilele următoare

Ger extrem în România. Țara noastră intră într-o perioadă de frig sever, cu temperaturi negative în toată țara. În Banat, Crișana și Transilvania, meteorologii avertizează că va fi un ger persistent, cu temperaturi care pot coborî spre -10 grade.

Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie, valul de frig va continua și în zilele următoare, fiind însoțit de ninsori și intensificări ale vântului.

Ger extrem în România. Unde va ninge și ce strat de zăpadă se va depune

Marți, aria ninsorilor se va extinde, mai ales în regiunile intracarpatice, unde stratul de zăpadă va ajunge la 2–8 centimetri. În zonele montane, în special în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, se pot acumula local 10–15 centimetri de zăpadă.

Începând cu seara zilei de marți, în vestul și sud-vestul țării sunt așteptate precipitații mixte, cu risc crescut de polei.

Vântul va avea intensificări semnificative în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele pot ajunge la 70–80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.

Ce avertizări Cod Galben a emis ANM

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger. Amintim că, luni, întreaga țară s-a aflat sub atenționare de frig accentuat.

De asemenea, până marți dimineața la ora 10:00, este în vigoare o avertizare Cod Galben pentru cea mai mare parte a țării. O nouă atenționare va fi valabilă în intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00.

„În Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 şi -3 grade şi minime între -13 şi -6 grade”, au precizat specialiştii, potrivit Știrile Pro TV.

ANM precizează că miercuri și joi (13–14 ianuarie), local, vor fi precipitații mixte și depuneri de polei, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului.

Cum va fi vremea în București în zilele următoare

Gerul va persista și în Municipiul București, unde temperaturile vor rămâne negative atât ziua, cât și noaptea.

Marți, vremea se va menține deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața. Cerul va fi temporar noros, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime se vor situa între -4 și -2 grade, în timp ce minimele vor coborî spre -8…-7 grade. Spre finalul nopții pot apărea condiții de ceață și chiciură.

În această perioadă, Capitala se află sub atenționare Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă până marți, 13 ianuarie, ora 20:00.

