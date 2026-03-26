Ceea ce pentru unii este doar restul de la cafea, pentru grădinari poate fi un adevărat secret al fertilității solului și sănătății plantelor. Zațul de cafea oferă nutrienți esențiali, ajută la combaterea dăunătorilor și îmbunătățește structura solului, însă folosirea corectă este esențială. Experții explică cum să-l aplici eficient și ce greșeli să eviți.

Plantele care se dezvoltă cu ajutorul zațului de cafea

„Plantele care preferă solul acid pot beneficia foarte mult de zațul de cafea proaspăt”, explică Elizabeth Jones, bibliotecară de semințe la Jefferson Public Library. „Printre acestea se numără afinele, roșiile, morcovii, feniculul, fasolea, sfecla, asterii și hortensiile albastre sau roz”, adaugă aceasta, conform Click.

Maricel Gentile, chef renumit și expert în ingrediente, recomandă zațul de cafea și pentru legumele cu frunze și plantele care produc fructe: „Roșiile au nevoie de azot la începutul sezonului, iar zațul de cafea pare să le ofere un impuls. Ardeii, salata, spanacul și morcovii se dezvoltă, de asemenea, foarte bine.”

Expertul Juliet Howe, horticultoare și fondatoare Twigs Design, avertizează însă că anumite plante care preferă solul alcalin nu ar trebui fertilizate cu zaț de cafea: lavanda, geraniumurile, floarea șoricelului, rozmarinul și majoritatea ierburilor mediteraneene.

Zațul de cafea în compost și sol

Zațul de cafea poate fi un ingredient valoros în compost. Shane Brill, directorul grădinii campusului Washington College, recomandă: „Stratificați zațul de cafea în compost și întoarceți amestecul ocazional pentru a-l aerisi. Nu depășiți o cincime din volumul total de compost cu zaț de cafea. Compostul final va fi gata în aproximativ trei până la șase luni.”

Pentru sol, Brill explică: „El hrănește microbii din sol, îmbunătățind structura și drenajul. Nu trebuie să fie considerat un îngrășământ de sine stătător, ci un amendament bine țintit pentru sol.”

Gentile oferă mai multe metode de fertilizare:

Zaț uscat: „Zațul umed se lipește și nu eliberează nutrienții eficient. Lucrez cu degetele, încorporând ușor zațul în primul strat de sol și ud plantele pentru ca nutrienții să pătrundă.”

Fertilizant lichid: zațul lăsat peste noapte în apă poate fi folosit pentru udarea plantelor.

Amestecat cu solul: Howe recomandă 10 părți de sol cu o parte zaț pentru un aport direct de nutrienți.

De ce contează pH-ul solului

Solul influențează dezvoltarea plantelor prin pH și conținutul de nutrienți. Zațul proaspăt este acid și poate micșora pH-ul, în timp ce zațul folosit este aproape neutru.

Jones avertizează: „Pentru plantele sensibile la aciditate, zațul proaspăt nu este cea mai bună opțiune. Aplicarea excesivă poate reduce treptat pH-ul solului.”

Greșeli frecvente de evitat

Fertilizare excesivă: poate lăsa săruri în sol și afecta rădăcinile.

Nepregătirea solului: testarea pH-ului la fiecare trei ani este recomandată.

Zaț proaspăt în exces: folosește întotdeauna zațul folosit.

Aplicare prea aproape de rădăcini sau tulpină: poate provoca arsuri.

Plante tinere: evită aplicarea la răsaduri delicate.

Zațul de cafea este un aliat valoros al grădinarilor care vor să stimuleze creșterea plantelor, să reducă dăunătorii și să îmbunătățească fertilitatea solului. Folosit corect, în cantități moderate și adaptat tipului de plantă și pH-ului solului, poate transforma grădina într-un spațiu mai sănătos și mai productiv.