B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Orașe din România, în pericol de dispariție. Lista localităților cu riscul cel mai ridicat

Orașe din România, în pericol de dispariție. Lista localităților cu riscul cel mai ridicat

Iulia Petcu
23 sept. 2025, 23:05
Orașe din România, în pericol de dispariție. Lista localităților cu riscul cel mai ridicat
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce înseamnă ca un oraș să „dispară”
  2. Care sunt criteriile care arată riscul de dispariție
  3. Care sunt orașele considerate cele mai expuse
  4. De ce este accentuat fenomenul în această perioadă
  5. Cum ar putea arăta viitorul

În România, realitatea ultimilor ani arată că multe orașe mici și medii își pierd treptat vitalitatea. Populația scade, tinerii pleacă spre marile centre sau în străinătate, iar investițiile întârzie să apară. În locul unei dezvoltări sustenabile, aceste comunități riscă să ajungă într-un punct critic: să devină irelevante din punct de vedere economic și social. O analiză recentă scoate la iveală o listă alarmantă de orașe pentru care viitorul este incert.

Ce înseamnă ca un oraș să „dispară”

Dispariția nu presupune ștergerea fizică de pe hartă, ci pierderea treptată a rolului social, economic și administrativ. Un oraș aflat pe acest drum vede cum populația se reduce, resursele se diminuează, iar infrastructura și serviciile publice se degradează. Potrivit unei analize publicate platforma digitală construct-intelligence.ro, în următorii 15 ani, până la 20% dintre orașele mici și medii din țara noastră riscă să devină irelevante. Nu vor dispărea brusc de pe hartă, însă își vor pierde încet rolul social, economic și administrativ.

Două dintre cauzele principale sunt exodul populației și îmbătrânirea demografică. „În ultimele două decenii, România a pierdut peste 2,5 milioane de locuitori, cea mai mare scădere din Uniunea Europeană. Ponderea persoanelor peste 65 de ani a urcat la aproape 20% din totalul populației, iar trendul continuă să accelereze.

În același timp, marile orașe, precum București, Cluj, Iași și Timișoara, atrag forța de muncă și investițiile, lăsând în urmă zeci de centre urbane secundare care pierd oameni, proiecte și vitalitate economică”, mai spune analiza, potrivit mediaflux.ro.

Care sunt criteriile care arată riscul de dispariție

Studiul a creat un „Indice de Risc de Irelevanță Urbană”, bazat pe cinci piloni: demografie, migrație, dinamica proiectelor, conectivitate și dependență economică.

Demografia este esențială. Acolo unde natalitatea este scăzută și tinerii pleacă, comunitățile îmbătrânesc rapid. Migrația, externă și internă, subțiază forța de muncă și lasă în urmă localități tot mai fragile. Lipsa proiectelor și a investițiilor noi agravează situația, iar conectivitatea deficitară izolează și mai mult orașele. În plus, dependența de un singur sector economic, fie el minier, industrial sau energetic, devine o vulnerabilitate atunci când acel sector intră în colaps.

Care sunt orașele considerate cele mai expuse

Lista realizată de specialiști cuprinde zece orașe cu risc ridicat sau mediu-ridicat. Reșița, de exemplu, a pierdut simbolul industriei sale, UCM Reșița, intrată în faliment în 2025. Câmpulung a resimțit din plin prăbușirea ARO, iar populația a ajuns la doar 27,574 de locuitori. Petroșani și Lupeni, orașe miniere, au rămas fără alternative economice solide, în timp ce Motru suferă de pe urma dependenței de sectorul energetic.

Roman se confruntă cu declin demografic și economic, iar Tecuci și Turnul Măgurele au de-a face cu dificultăți majore din cauza izolării geografice și economice. Reghin se sprijină în continuare pe industria lemnului, vulnerabilă la presiuni externe, iar Tulcea trăiește aproape exclusiv din turism, sector instabil și dependent de factori externi.

De ce este accentuat fenomenul în această perioadă

Declinul are rădăcini adânci, dar câți factori îl grăbesc. Scăderea naturală a populației, combinată cu migrația externă, lasă orașele mici fără resurse umane. Îmbătrânirea populației (aproape 20% dintre români au peste 65 de ani) crește presiunea asupra sistemelor sociale și medicale.

În paralel, numărul autorizațiilor de construire scade constant, iar aproape 70% dintre noile locuințe se ridică în mediu rural periurban, nu în orașele care ar avea cea mai mare nevoie de revigorare.

Specialiștii propun politici demografice pentru susținerea natalității și revenirea celor plecați, dar și programe economice pentru diversificarea activităților locale. Infrastructura este un alt element decisiv: autostrăzile și căile ferate ar putea conecta orașele mici la marile centre, facilitând atragerea de investiții. Totodată, revitalizarea urbană (școli moderne, spitale dotate, spații culturale) ar putea reda atractivitatea acestor comunități.

Cum ar putea arăta viitorul

Dacă tendințele se mențin, în următorii 10-15 ani una din cinci localități urbane mici și medii din România riscă să devină irelevantă. 

Cu toate acestea, orașele care reușesc să atragă fonduri, să-și modernizeze infrastructură și să-și diversifice economia ar putea transforma această amenințare într-o șansă de reinventare. 

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alexandru Rafila îl contrazice pe Donald Trump: „Nu există o informație clară care să stabilească o legătură între autism și utilizarea paracetamolului” (VIDEO)
Eveniment
Alexandru Rafila îl contrazice pe Donald Trump: „Nu există o informație clară care să stabilească o legătură între autism și utilizarea paracetamolului” (VIDEO)
Ajutorul de deces în 2025. Cum trebuie folosiți banii plătiți de stat
Eveniment
Ajutorul de deces în 2025. Cum trebuie folosiți banii plătiți de stat
Urșii ar putea fi împușcați fără aprobare. În ce condiții le-ar fi permis oamenilor să recurgă la acest gest
Eveniment
Urșii ar putea fi împușcați fără aprobare. În ce condiții le-ar fi permis oamenilor să recurgă la acest gest
Tatăl miliardarului Elon Musk, vizat de acuzații foarte grave. Errol Musk și-ar fi agresat sexual cinci copii
Eveniment
Tatăl miliardarului Elon Musk, vizat de acuzații foarte grave. Errol Musk și-ar fi agresat sexual cinci copii
Surse: Decizia pe care o va lua Curtea Constituțională, miercuri, în ceea ce privește pensiile magistraților și ce proiecte de legi se mai află pe masa CCR
Eveniment
Surse: Decizia pe care o va lua Curtea Constituțională, miercuri, în ceea ce privește pensiile magistraților și ce proiecte de legi se mai află pe masa CCR
Investiții imobiliare în 2025. Ce tipuri de proprietăți sunt profitabile și ce riscuri ascund
Eveniment
Investiții imobiliare în 2025. Ce tipuri de proprietăți sunt profitabile și ce riscuri ascund
Violență în familie. Femeie sechestrată și bătută de iubit. Autoritățile au emis ordin de protecție
Eveniment
Violență în familie. Femeie sechestrată și bătută de iubit. Autoritățile au emis ordin de protecție
Cât a plătit un cuplu de români pentru un prânz, în Grecia. „Ne-am autodepășit”
Eveniment
Cât a plătit un cuplu de români pentru un prânz, în Grecia. „Ne-am autodepășit”
Când vor fi virate pensiile, în luna octombrie. Vești excelente pentru toți pensionarii din România
Eveniment
Când vor fi virate pensiile, în luna octombrie. Vești excelente pentru toți pensionarii din România
Proiecţie de gală la 20 de ani de la lansarea filmului „Moartea domnului Lăzărescu” (VIDEO)
Eveniment
Proiecţie de gală la 20 de ani de la lansarea filmului „Moartea domnului Lăzărescu” (VIDEO)
Ultima oră
23:59 - Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
23:57 - Ce fac Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru a se ține departe de energiile negative: „Zi și noapte”
23:52 - WhatsApp își surprinde cu o nouă funcție. Conversațiile dintre utilizatori vor fi traduse în timp real
23:11 - Vedeta care l-a refuzat pe Irinel Columbeanu când i-a cerut să-l viziteze. Fanii au pus-o la zid: „Du-te și vezi ce face cel ce te-a crescut”
23:07 - Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Motivul discordiei între politicienii PSD-PNL-USR-UDMR
22:55 - Alexandru Rafila îl contrazice pe Donald Trump: „Nu există o informație clară care să stabilească o legătură între autism și utilizarea paracetamolului” (VIDEO)
22:28 - Papa Leon al XIV-lea laudă preoții care practică exorcizarea: „Orice credincios posedat trebuie ajutat”
22:11 - Ajutorul de deces în 2025. Cum trebuie folosiți banii plătiți de stat
22:10 - Statele Unite promit sprijin financiar pentru Argentina / Planurile radicale ale lui Javier Milei privind scăderea deficitului nu au oprit economia Argentinei să deraieze
21:56 - Provincia din Italia care oferă 100.000 de euro celor care vor să se mute acolo: “Îi primim pe toți”