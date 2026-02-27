Cum a sustras Romina Gingașu o barcă din patrimoniul României ca să o facă cadou soțului Piero Ferrari. Apare și semnătura lui Ciolacu (GALERIE FOTO)

Riva Aquarama este o salupă de lux legendară, produsă de șantierul italian Riva între 1962 și 1996, supranumită „Ferrari-ul mărilor”.Iar Romina Gingaşu a reușit, cu largul concurs al lui Marcel Ciolacu, să o ia din patrimoniul României pentru a o face cadou lui Piero Ferrari.

Povestea bărcilor lui Ceaușescu

La finalul anilor ‘60, președintele de atunci al României, Nicolae Ceaușescu cumpăra prin gospodăria de partid două bărci cu motor Riva Aquarama.

Acest model de barcă, de doar 8,2 metri, complet de lemn, a fost și încă este considerată, cea mai frumoasă barcă produsă vreodata în lume. Valoarea unei asemenea bărci, total restaurate astăzi, depașește 1,2 milioane de euro.

Însă nu banii sunt problema. Șeici care ar da pe o astfel de barcă asta și 10 milioane de euro ar fi destui. Problema e că sunt rare la vânzare.

Riva Aquarama este o salupă de lux legendară, produsă de șantierul italian Riva între 1962 și 1996, supranumită „Ferrari-ul mărilor” datorită designului său din mahon lustruit, performanțelor deosebite și măiestriei artizanale. Cunoscută pentru parbrizul său panoramic, cele două locuri din față și interiorul rafinat, a fost simbolul stilului dolce vita pentru vedete și regalitate.

Ceaușescu avea 2 asemenea bărci.

Cum a scos Romina Gingașu una din bărci din România. Semnătura lui Ciolacu

După 1989, una dintre ele a fost vândută imediat și apoi restaurată. A ajuns a ajuns la fostul pilot de formula 1 Eddie Irvine.

Pentru ca cea de-a doua barcă să nu aibă aceeași soartă, după anii ‘90 a fost preluată de Ministerul Apărării și a ajuns la Neptun într-un depozit aparținând Academiei Navale Mircea cel Bătrân. După 30 de ani, în 2023, cei de la Academie au dorit să restaureze motoarele bărcii. Au scris o scrisoare la Șantierul Naval Riva de la Sarnico, cerând piese și informații.

A fost momentul în care a început sustragerea bărcii. Pentru că șantierul naval Riva este parte din grupul italian Feretti, unul dintre marii producători globali de yacht-uri. În acest grup, Piero Ferrari este vicepreședinte si are și 4,2% din acțiuni. Iar omul a pus ochii pe barcă.

Romina Gingașu a simțit dorința soțului său octogenar și s-a gândit că ea e cea care poate să îi aducă barca de patrimoniu.

Mai întâi, i-a intrat în grații lui Ciolacu, premier pe atunci, aducându-i un boost electoral de imagine. Era în ianuarie 2024, când, la lansarea filmului “Ferrari”, Marcel Ciolacu, în calitatea lui de candidat la prezidențiale, s-a întâlnit în sală “cu totul întâmplător” cu Piero Ferrari.

Iar pentru această favoare, făcută de Romina Gingașu, Marcel Ciolacu a trebuit să plătească. Prețul nu era altul decât barca aflată în patrimoniul statului.

Potrivit jurnaliștilor de la , care au descoperit furtișagul, Ciolacu și alții au făcut presiuni enorme la ministrul Apărării de la acea vreme, Angel Tâlvăr, să i-o vândă Rominei Gingașu. Tâlvăr a zis, însă, NU.

În ultimă instanță, Ciolacu, a schimbat tactica și a transferat administrarea bărcii, prin Hotărâre de Guvern, de la Ministerul Apărării la RAPPS.

Iar de aici lucrurile au mers ușor

În 23 mai 2025, înainte de preluarea mandatului de către guvernul Bolojan, barca a fost încărcată la Neptun cu direcția Italia, Sarnico, Șantierul Riva Classiche.

A fost cadoul Rominei Gingașu pentru Pierro Ferrari care în acea luna a împlinit 80 de ani: un obiect furat din patrimoniul României, cu ajutorul lui Ciolacu.

Pe site-ul RAPPS nu există nici un anunț de vânzare pentru această barcă și cei de la RAPPS spun că barca este în continuare în România și în proprietatea lor, afirmă jurnalistul de investigație Liviu Alexa.

De altfel, ca să poată fi vândut un asemenea obiect de inestimabilă valoare istorică și materială, trebuia îndeplinită o procedură legală, inclusiv pentru ieșirea din România. Nu a fost.

a făcut solicitări și la Ministerul Apărării Naționale și la RAPPS. În măsura în care vom primi răspunsurile, le vom face publice.