Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot

Reducerea taxelor și impozitelor a fost adoptată, dar pe bucăți. Ilie Bolojan a aprobat tăierea impozitelor pe clădiri și mașini. Însă reducerea taxelor pe autoturisme se adresează doar persoanelor cu dizabilități.

Guvernul se joacă cu reducerea taxelor și impozitelor

Când a fost să taie salarii și sporuri, când a fost să bage taxe noi, Guvernul a mers șnur. Totul a fost adoptat pe repede-înainte. Acum când a venit vorba despre reduceri de taxe, Executivul lui Ilie Bolojan se împiedică la fiecare pas.

S-a întâmplat în ședința de de azi. După ce aseară știam toți că reducerea taxelor și impozitelor va fi adoptată azi, dimineață lucrurile se modificaseră. Nu existau toate avizele, așa că ordonanța rămânea pe săptămâna viitoare. După vreo trei ore, Executivul s-a resuscitat și a adopta tăierile de impozite. Dar nu toate.

Astfel, s-a aprobat modificarea pentru locuințele vechi, iar pentru celelalte locuințe și pentru mașini, doar pentru persoanele cu dizabilități.

Ce taxe a redus până la urmă Guvernul

Conform documentelor, impozitele pe case și mașini pentru persoanele cu handicap grav se reduc cu 50%, iar pentru cele cu handicap accentuat reducerea taxelor și impozitelor este de doar 25%. Însă, chiar dacă au dizabilități, persoanele care dețin case scumpe sau mașini de lux nu vor beneficia de această facilitate.

De reducerea impozitelor pe clădiri se bucură și proprietarii caselor mai vechi de 50 de ani. Cu 15%, pentru cklădirile care au o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, și cu 25%, pentru cele mai vechi de 100 de ani.

Inițial, după cum anunțase liderul UDMR, , după ultima ședință a Coaliției, modificările erau destinate să reducă toate suprataxările atât la clădiri, cât și la mașini.