B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot

Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot

Adrian A
27 feb. 2026, 13:02
Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Guvernul se joacă cu reducerea taxelor și impozitelor
  2. Ce taxe a redus până la urmă Guvernul

Reducerea taxelor și impozitelor a fost adoptată, dar pe bucăți. Ilie Bolojan a aprobat tăierea impozitelor pe clădiri și mașini. Însă reducerea taxelor pe autoturisme se adresează doar persoanelor cu dizabilități. 

Guvernul se joacă cu reducerea taxelor și impozitelor

Când a fost să taie salarii și sporuri, când a fost să bage taxe noi, Guvernul a mers șnur. Totul a fost adoptat pe repede-înainte. Acum când a venit vorba despre reduceri de taxe, Executivul lui Ilie Bolojan se împiedică la fiecare pas.

S-a întâmplat în ședința de Guvern de azi. După ce aseară știam toți că reducerea taxelor și impozitelor va fi adoptată azi, dimineață lucrurile se modificaseră. Nu existau toate avizele, așa că ordonanța rămânea pe săptămâna viitoare. După vreo trei ore, Executivul s-a resuscitat și a adopta tăierile de impozite. Dar nu toate.

Astfel, s-a aprobat  modificarea pentru locuințele vechi, iar pentru celelalte locuințe și pentru mașini, doar pentru persoanele cu dizabilități.

Ce taxe a redus până la urmă Guvernul

Conform documentelor, impozitele pe case și mașini pentru persoanele cu handicap grav se reduc cu 50%, iar pentru cele cu handicap accentuat reducerea taxelor și impozitelor este de doar 25%. Însă, chiar dacă au dizabilități, persoanele care dețin case scumpe sau mașini de lux nu vor beneficia de această facilitate.

De reducerea impozitelor pe clădiri se bucură și proprietarii caselor mai vechi de 50 de ani. Cu 15%, pentru cklădirile care au o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, și cu 25%, pentru cele mai vechi de 100 de ani.

Inițial, după cum anunțase liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ultima ședință a Coaliției, modificările erau destinate să reducă toate suprataxările atât la clădiri, cât și la mașini.

Tags:
Citește și...
Guvernul ne amăgește iar. Tăierile de impozit nu vor mai fi adoptate azi. De ce s-a oprit Ilie Bolojan în mijlocul drumului (VIDEO)
Politică
Guvernul ne amăgește iar. Tăierile de impozit nu vor mai fi adoptate azi. De ce s-a oprit Ilie Bolojan în mijlocul drumului (VIDEO)
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce mesaj a transmis președintele despre echitate și ce promisiuni le face magistraților
Politică
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce mesaj a transmis președintele despre echitate și ce promisiuni le face magistraților
Ședință la Guvern. Miniștrii chemați să adopte noi măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA
Politică
Ședință la Guvern. Miniștrii chemați să adopte noi măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA
CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)
Politică
CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
Politică
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: „S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: „S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării” (VIDEO)
Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
Politică
Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)
Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
Politică
Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
Ultima oră
13:38 - Risc crescut de inundații în sudul și vestul țării, avertizare hidrologică extinsă. Ce județe sunt sub cod portocaliu
13:16 - Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
12:55 - Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate
12:48 - Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
12:14 - Concedii medicale începute sâmbăta, sub lupa autorităților. Cum a apărut această practică
12:05 - Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan
11:58 - Dacia C-Neo dezvăluită accidental în Franța. Cum arată viitorul model Daci (GALERIE FOTO)
11:32 - Poker Texas Hold’em: Regulile Complete
11:24 - Strategii Avansate la Pariuri pe Cornere
11:13 - Campania electorală îl duce pe Nicușor Dan în fața procurorilor. Autoritatea Electorală a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei președintelui