Statul schimbă regulile pentru plata amenzilor. Contravenienții nu vor mai putea plăti jumătate din minimul legal

Statul schimbă regulile pentru plata amenzilor. Contravenienții nu vor mai putea plăti jumătate din minimul legal

Adrian Teampău
27 feb. 2026, 09:49
Cuprins
  1. Guvernul schimbă regulile pentru contravenienți
  2. Categoriile care beneficiază de protecție guvernamentală

Guvernul a schimbat regulile în ceea ce privește plata amenzilor în anumite domenii. Contravenienții vor fi obligați să plătească, dacă se încadrează în anumite termene, jumătate din valoarea sancțiunii primite.

Guvernul schimbă regulile pentru contravenienți

Măsura va intra în vigoare de la 27 martie, conform unei reglementpri adoptate zilele acestea. Guvernul a schimbat regulile privind plata amenzilor contravenționale în anumite domenii. Conform noilor reguli, contravenienții vor beneficia de o reducere de 50% din valoarea sancțiunii pe care au primit-o, dacă o plătesc în termen de 15 zile. Până în prezent, regula stabilea o reducere de 50% din minimul legal, indiferent de cuantumul aplicat.

Prin OUG nr. 7/2026, s-a decis schimbarea filosofiei de aplicare a unor amenzi contravenționale. Concret, legea prevede că pentru anumite tipuri de sancțiuni, contravenientul va plăti, în 15 zile, jumătate din cuantumul amenzii aplicate. Este vorba despre următoarele categorii:

  • amenzile aplicate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții și urbanismului;
  • amenzile din Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
  • amenzile din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
  • amenzile din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
  • amenzile din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
  • amenzile din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

De menționat că actul normativ dublează limita maximă de amenzi ce pot fi stabilite prin hotărâri de consilii locale și județene. De asemenea, în cazul în care contravenientul nu este prezent sau refuză primirea procesului-verbal, comunicarea se face, în termen de cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

Categoriile care beneficiază de protecție guvernamentală

În schimb, noile reglementări nu vizează amenzile aplicate la încălcarea Codului Rutier. O astfel de măsură ar fi fost benefică în acest domeniu pentru că ar fi impus mai multă disciplină în trafic pentru șoferi. Să nu uităm, însă, că printre cei care încalcă foarte des legea rutieră sunt politicienii, în special, în ceea ce privește limitele de viteză.

Guvernul îi protejează pe cei care încalcă legislația de mediu. De regulă aici sunt încadrați cei care exploatează ilegal văile râurilor sau cei care aruncă deșeuri în zone nepermise. De asemenea, noile reguli nu se aplică firmelor care încalcă reglementările privind relațiile de muncă.

