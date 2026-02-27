B1 Inregistrari!
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă

Adrian Teampău
27 feb. 2026, 12:48
Sursa foto: X/ Eagle Eye
Cuprins
  1. Pregătiri de război în Orientul Mijlociu
  2. SUA retrage personalul neesențial din Israel
  3. Iranul îndeamnă SUA să evite cererile excesive
  4. Israel face pregătiri de război
  5. Spitalele sunt pregătite să primească răniți

Pregătiri de război în Orienul Mijlociu după ce negocierile de la Geneva, dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat fără nici un rezultat. Israelul testează protocoalele de securitate civilă, iar Statele Unite autorizează retragerea personalului neesențial din zonă.

Pregătiri de război în Orientul Mijlociu

SUA au organizat una dintre cele mai mari desfăşurări militare din Orientul Mijlociu. Aceasta în vreme ce trimișii lui Donald Trump negociază cu delegații iranieni programul nuclear al Republicii Islamice. Ultima rundă de discuţii s-a încheiat joi fără niciun semn de progres. În acest context, dat fiind situația, în zonă se fac pregătiri de război.

Mai multe ţări au început să retragă membri de familie ai personalului diplomatic şi personalul neesenţial din anumite zone din Orientul Mijlociu. De asemenea, au fost emise avertizări de călătorie către Iran, pe fondul tensiunilor în creştere.

În cazul unui conflict armat, Iranul a ameninţat că va lovi bazele americane din regiune. O escaladare a tensiunilor va atrage cu siguranță și Israelul în război. Cei doi inamici au purtat un război de 12 zile în iunie anul trecut.

SUA retrage personalul neesențial din Israel

SUA vor permite personalului guvernamental neesenţial şi membrilor familiilor acestora să părăsească Israelul. Pe fondul evoluției situației din zonă și a creșterii riscurilor de securitate. Anunțul a fost făcut de Ambasada americană la Ierusalim.

Declarația confirmă că se fac pregătiri de război și că există riscul izbucnirii unui conflict militar în zonă, informează Reuters.

Ambasada nu a oferit detalii cu privire la riscurile de siguranţă care au dus la „plecarea autorizată”, ce permite personalului vizat să decidă dacă părăsește Israelul. â

Săptămâna aceasta, mai mulți membri ai personalului ambasadei americane din Beirut, Liban, au primit dispoziții să părăsească țara.

Iranul îndeamnă SUA să evite cererile excesive

În vreme ce statele din regiune fac pregătiri de război, șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a îndemnat SUA să evite „orice cerere excesivă”. El a făcut această declarație la o zi după discuţiile de la Geneva înaintea următoarei runde de negocieri programată luni, la Viena. Într-o convorbire la telefon cu omologul său egiptean Badr Abdelatty, ministrul iranian a declarat că un acord se bazează pe seriozitatea şi realismul celeilalte părţi.

Oficialul de la Teheran a subliniat că este nevoie ca în negocieri să se evite erorile de apreciere și cererile excesive. Ministrul Abbas Araghchi nu a dat detalii despre cererile la care face referire.

Se știe că SUA insistă asupra unei interdicţii totale de îmbogăţire a uraniului de către Iran. Solicitarea este considerată o linie roșie de către Teheran. Administrația Trump mai dorește ca un acord să aibă în vedere reducerea arsenalului de rachete balistice a Iranului. Acestea sunt percepute drept o ameninţare existenţială de aliatul său israelian.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat că Iranul refuză să discute despre programul său balistic. Or, din perspectiva sa, acest lucru reprezintă o problemă foarte mare. Rachetele Iranului au oficial o rază de acţiune limitată la 2.000 de kilometri, ceea ce le permite să lovească Israelul. Teheranul insistă că rachetele sale servesc doar la apărare şi la descurajarea oricărui nou atac asupra teritoriului său.

Israel face pregătiri de război

Israelul se pregătește pentru eventualitatea unui război dintre SUA şi Iran, pe care majoritatea populaţiei îl consideră inevitabil, informează EFE. Comandamentului Frontului Intern, unitatea armatei  responsabilă de protejarea populaţiei civile în situaţii de urgenţă, cum ar fi atacurile cu rachete sau dezastrele naturale face pregătiri de război.

Periodic sunt emise alerte, prin intermediul unei reţele naţionale de sirene şi al aplicaţiei sale mobile oficiale. Israelienii sunt notificați în timp real, cu instrucţiuni specifice în funcţie de zona afectată, cu un sistem de apărare care stabileşte marje de la câteva secunde la minute pentru căutarea unui adăpost, în funcţie de proximitatea ameninţării.

Cetățenii sunt pregătiți oricând să se deplaseze la un adăpost, când se activează o sirenă. Ei rămân acolo până la o nouă notificare din partea autorităţilor.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că, în ciuda tensiunilor, „pentru moment nu există modificări ale directivelor de protecţie ale Comandamentului Frontului Intern”. Astfel, adăposturile antiaeriene publice nu s-au deschis încă.

Spitalele sunt pregătite să primească răniți

Spitalele israeliene urmăresc un protocol strict pentru potenţialele atacuri. În momentul în care Ministerul Sănătăţii sau armata avertizează asupra unui atac iminent, instituţiile medicale cu adăposturi subterane încep să mute pacienţii acolo.

Deja, în cadrul acestor pregătiri de război, Ministerul Sănătăţii a cerut spitalelor să fie gata să facă față unei perioade cuprinse între două şi patru săptămâni de conflict.

