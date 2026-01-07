B1 Inregistrari!
Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 23:25
Un drum deszăpezit, motivul de dispută între doi primari. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Acuzațiile primarului PSD
  2. Cum se apără primarul PNL

Un primar PSD din județul Gorj a chemat Poliția pentru că un alt primar, de la PNL, a deszăpezit un drum de acces care aparține, de fapt, localității lui. Edilul PSD își acuză vecinul că a stricat drumul, dar edilul liberal insistă că nu-i nicio problemă și deszăpezirea a fost conformă.

Acuzațiile primarului PSD

„În urma constatării a domnului consilier de la AUR, consilier local la primăria municipiului Motru și care stă în zona Horăști, am înțeles că pe acea zonă cel care a folosit acel buldoescavator ar fi stricat o parte din drum.

Din pozele văzute și filmări, se vedea că apă o ia pe mijlocul drumului. Și s-a stricat oarecum profilul drumului. Acum, dacă este o greșeală, se îndreaptă, așa o văd. Eu nu cred că a vrut intenționat cineva să facă treaba asta, dar v-am spus, o neglijență, poate o nepricepere, poate o grabă, nu știu, sunt mai mulți factori de analizat”, a declarat Costel Cosmin Morega, primarul din Motru, potrivit Antena 3 CNN.

Cum se apără primarul PNL

În schimb, Iulian Giurgescu, primarul din Samarinești, cel care a fost reclamat la Poliție, spune că nici vorbă ca drumul să fi fost deteriorat.

„Dacă nu deszăpezeam acea porțiune de drum nu puteam ajunge în satul Băzăvani, sat care aparține de Samarinești. Tot noi, din discuțiile cu cetățenii, că eu nu sunt primar de 30 de ani, tot noi am deszăpezit acel tronson de drum.

M-am trezit cu telefon de la poliție că ar fi sunat cineva că nu trebuia să las lama pe teritoriul altui UAT.

S-a constatat că nu sunt deteriorări ale drumului. Ce deteriorări să fie cu o lamă cu răzuitor de cauciuc pentru zăpadă?”, a spus Iulian Giurgescu.

