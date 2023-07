Zeci de români sunt blocați pe aeroportul din Lisabona de miercuri seara. Wizz Air nu le-a dat nici o explicație

dificilă pe aeroportul din Lisabona începând de miercuri seara. Motivele pentru care cursa Wizz Air, ce ar fi trebuit să îi transporte la București, a fost amânată de mai multe ori nu sunt cunoscute încă. Printre pasageri se numără și mai mulți copii care se întorceau în țară de la un concurs de dans. Situația lor este una neplăcută și incertă în acest moment.

Zeci de români blocați pe aeroportul din Lisabona

Nu numai că oamenii nu au primit nicio explicație, dar se plâng că nu li s-a oferit nicio hrană sau posibilitate de cazare.

„Zborul nostru era planificat pentru aseară, la ora 20:40 ora locală. Am sosit cu două ore înainte la aeroport, iar după ce am trecut de securitate am fost informați că zborul va avea o întârziere de 15 minute”, a spus pentru o pasageră. „Apoi a urmat un al doilea mesaj care spunea că vom mai aștepta alte 30 de minute, iar în cele din urmă am fost informați că zborul a fost anulat. Nu ne-au spus motivul. Am așteptat circa o oră să aflăm că avionul avea, într-adevăr, anumite defecțiuni și că nu putea efectua această cursă”, mai spune ea.

Femeia mai spune că nu au primit nicio explicație pentru faptul că și, cu toate că zborul lor a fost anulat, nu au primit cazare sau mâncare.

Wizz Air nu a oferit nici o explicație

„Am fost plimbați de la un terminal la altul fără niciun fel de explicație. Nici nu ni s-a oferit cazare. Din fericire, unii dintre noi avem prieteni aici în Lisabona și ne-a fost ușor să fim găzduiți, dar au fost și foarte multe familii cu copii mici, obosiți și fără pic de răbdare. Nu am primit apă și mâncare, absolut nimic”, a mai spus ea.

Apoi au reluat check-in-ul fizic. „Acum suntem în aeroport. Suntem obligați să efectuăm check-in-ul fizic, deși am trecut deja prin operațiunea de check-in online ieri. În continuare stăm la coadă și nu avem alte informații. Sperăm să zburăm astăzi. Ni s-a spus că vom avea o escală în Roma și că abia mâine vom sosi în România, dar nu avem certitudinea că va fi așa. Așteptăm să primim informații”, a mai arătat ea.

Până în prezent, compania Wizz Air nu a oferit nici o explicație referitoare la această situație.