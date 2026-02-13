B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)

Iulia Petcu
13 feb. 2026, 18:15
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Cuprins
  1. Câte saloane au fost controlate și ce sancțiuni s-au aplicat
  2. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii
  3. Ce avertisment transmite ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a declanșat o amplă acțiune de control în saloanele de înfrumusețare din întreaga țară, scoțând la iveală probleme grave de igienă și siguranță. Verificările au avut loc marți și au vizat sute de operatori economici. Rezultatele arată un nivel ridicat de nerespectare a regulilor minime impuse de lege.

Câte saloane au fost controlate și ce sancțiuni s-au aplicat

Potrivit datelor comunicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, inspectorii au verificat peste 500 de operatori economici din domeniul serviciilor de înfrumusețare. În urma controalelor, au fost aplicate 306 amenzi, cu o valoare totală de peste 1,22 milioane de lei.

De asemenea, inspectorii au emis 283 de avertismente și au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de peste 4.000 de lei. Activitatea a 11 saloane a fost suspendată temporar, din cauza neregulilor constatate, relatează stiripesurse.ro.

Ce nereguli grave au descoperit inspectorii

Cele mai multe dintre saloanele verificate funcționau fără autorizație sau în condiții improprii de igienă. Inspectorii au identificat instrumente reutilizate fără curățare corespunzătoare, cu depuneri de păr și impurități vizibile. Imaginile publicate de ANPC arată piepteni cu resturi de păr și bucăți de piele, dar și mașini de tuns încărcate cu murdărie. În plus, multe saloane nu aveau evidențe clare pentru operațiunile de igienizare, sterilizare și dezinfectare a instrumentarului sau a suprafețelor de lucru.

Inspectorii au descoperit și utilizarea unor produse cosmetice cu termenul de valabilitate depășit, unele expirate de luni sau chiar ani. În unele cazuri, etichetele erau atât de deteriorate încât nu se mai puteau distinge ingredientele sau perioada de utilizare după deschidere. Mai mult, saloanele care ofereau servicii de manichiură foloseau în continuare geluri ce conțin TPO, ingredient interzis în cosmetice încă din septembrie 2025.

Ce avertisment transmite ANPC

În anumite situații, inspectorii au fost împiedicați să își desfășoare activitatea, motiv pentru care a fost sesizată Poliția. Alte sancțiuni au vizat informarea incompletă a clienților, lipsa echipamentelor de protecție și comunicarea neclară a tarifelor.

Președintele ANPC, Ionel Cristinel Obretin, a transmis un mesaj ferm: „Încrederea consumatorilor este fundamentul oricărui serviciu. Controalele noastre arată că, în multe cazuri, sănătatea oamenilor este tratată superficial. Produsele expirate sau interzise, lipsa igienei și ignorarea regulilor de siguranță pot avea consecințe grave. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor nu va rămâne indiferentă. Respectarea legii nu este opțională, iar protejarea cetățenilor rămâne prioritatea noastră”.

