Acasa » Eveniment » Un director ANRE a lipsit de la muncă fix când se tăiau posturile: “Mi-am luat concediu medical”. Ce salariu are

Un director ANRE a lipsit de la muncă fix când se tăiau posturile: “Mi-am luat concediu medical”. Ce salariu are

Ana Maria
16 ian. 2026, 09:55
Un director ANRE a lipsit de la muncă fix când se tăiau posturile: “Mi-am luat concediu medical”. Ce salariu are
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce funcții a ocupat Dragoș Tănăsoiu
  2. Director ANRE, concediu medical exact în ziua restructurării. De ce nu a participat la evaluare
  3. Director ANRE, concediu medical exact în ziua restructurării. Cum a motivat
  4. Ce acuzații au apărut despre sinecuri și clientelism politic
  5. Ce urmează pentru directorul ANRE

Director ANRE, concediu medical exact în ziua restructurării. Un episod controversat a ieșit la iveală în plin proces de reformă administrativă anunțat de Guvernul Bolojan. Un director din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ar fi intrat în concediu medical chiar în ziua în care instituția trecea printr-o evaluare decisivă, parte a reorganizării interne.

Este vorba despre Dragoș Tănăsoiu, director al Direcției de Control din ANRE, care nu ar mai fi participat la evaluarea profesională în urma căreia ar fi fost schimbat din funcție, potrivit Antena 3 CNN.

Ce funcții a ocupat Dragoș Tănăsoiu

Dragoș Tănăsoiu este cunoscut drept un apropiat al fostului premier Ludovic Orban, fiind numit, la un moment dat, șef al Corpului de Control al prim-ministrului.

De-a lungul timpului, acesta a ocupat mai multe poziții în cadrul ANRE, inclusiv în departamentul de resurse umane, funcția de secretar general, iar ulterior postul de director al Direcției de Control. În urma reorganizării, însă, nu a mai susținut evaluarea cerută de conducere.

Director ANRE, concediu medical exact în ziua restructurării. De ce nu a participat la evaluare

Directorul susține că a informat conducerea instituției că se află în concediu medical, din cauza unor probleme grave de sănătate. Cu toate acestea, spune că situația sa nu a fost luată în considerare, iar evaluarea a avut loc în lipsa lui.

Tănăsoiu are un salariu lunar de peste 5.000 de euro, conform declarației sale de avere.

Director ANRE, concediu medical exact în ziua restructurării. Cum a motivat

Într-un dialog cu o jurnalistă de la Antena 3 CNN, Dragoș Tănăsoiu a explicat situația în care s-a aflat.

Jurnalista: Trebuia să susţineţi o evaluarea pentru postul de director în cadrul direcţiei de control şi v-aţi luat concediu că aveaţi apă la genunchi.

Dragoş Tănăsoiu: Nu ştiu de unde ştiţi ştirile astea… Eu am facut demersurile pentru a acționa în instanță, tot ce e necesar, dar în ceea ce privește evaluarea nu a existat evaluarea…în ce temei, nu mi s-a răspuns.

Jurnalista: Fix în perioada în care trebuia să se facă reforma la ANRE aveați apă la genunchi?

Dragoş Tănăsoiu: Eu nu am avut apă, ci probleme mai grave, ar fi bine să am doar apă. Eu am fost în concediu medical din 24 în 31, am anunțat și domnul președinte nu a ținut cont. Problema medicala este destul de gravă, am avut două operații la genunchiul drept, ultima ligament încrucișat, am cartilagiul zdrobit, trebuie să îmi pun proteză. Când s-a facut reorganizarea instituției, directia de control a devenit directia de control și soliționare plângeri. S-au alipit două compartimente, cele de solutionare plângeri și control, și acum se numește soluționare plângeri și control.

Ce acuzații au apărut despre sinecuri și clientelism politic

Discuția a atins și subiecte sensibile legate de presupuse numiri controversate din instituție:

Jurnalista: Și vor să alipească și direcția de plângeri unde lucrează și doamna Roxana Ilie, fotomodel, nu?

Dragoş Tănăsoiu: Da, acolo era…

Jurnalista: Și a venit la direcția dvs?

Dragoş Tănăsoiu: Dânsa a rămas la partea de relații internaționale, nu știu dacă e aici.

Jurnalista: Se comasează două direcții și voiau sa vă dea jos pe dvs, să vă facă șef serviciu și să pună alt director?

Dragoş Tănăsoiu: Da, eu am spus respectuos că nu se poate asta, că nu există temei în codul muncii, in CCM. Mi-am luat concediu medical și i-am solicitat să țină cont de asta și că nu pot susține evaluarea, era musai în ziua aceea?

Jurnalista: M-am uitat pe declarația de avere și aveți 5.000 de euro salariu. Sunteți la muncă?

Dragoş Tănăsoiu: Nu, sunt în concediu, am mari probleme cu tatăl meu, a căzut și e la spital.

Jurnalista: E plină instituția asta de sinecuri: soț, soție, fotomodele…

Dragoş Tănăsoiu: Sunt perfect de acord cu ce spuneți, nu pot să vă dau detalii, ma întelegeți…

Jurnalista: Cum ajunge clientela politică în ANRE?

Dragoş Tănăsoiu: Știți foarte bine cum ajunge.

Jurnalista: Doamna Roxana Ilie cum a ajuns în ANRE?

Dragoş Tănăsoiu: Am văzut doar că e draguță și frumoasă și nu știu ce calități are la serviciu…

Ce urmează pentru directorul ANRE

Dragoș Tănăsoiu afirmă că a început deja demersuri în instanță, contestând modul în care a fost organizată evaluarea și schimbarea sa din funcție.

