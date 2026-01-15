B1 Inregistrari!
Ziua Culturii Naționale se sărbătorește și în străinătate. Filiala Occident, Diaspora și Minorități a UZPR a organizat o serie de evenimente în Spania

Adrian A
15 ian. 2026, 11:04
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) organizaează în Spania, până pe 17 mai multe evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale.

Spania, polul Zilei Culturii Naționale din străinătate

Centrul celebrării Zilei Culturii Naționale în Spania este Mihai Eminescu. UZPR, prin filiala Occident, Diaspora și Minorități, organizează în mai multe orașe spaniole evenimente dedicate Zilei Cuturii Naționale.

Astfel, în Santander sau în Oviedo și El Ejido, românii din Spania sunt invitați la o serie de dialoguri culturale cu scriitori și jurnaliști din România, dar și cu personalități din domeniul litera stabilite în Spania.

De asemenea, amatorii de pictură pot admira o expoziție dedicată lui Mihai Eminescu, o expoziție care aduce în fața iubitorilor de artă 28 de lucrări în peniță semnate de artistul plastic Spiru Vergulescu.

În plus, românii din Spania se vor putea bucura și de muzica și dansurile românesti, duse pe plaiurile spaniole de de mai mulți artiști și de Ansamblul Folcloric Dorul Neamului.

Tot cu ocazia Zilei Culturii Românești, a fost inaugurat și sediul oficial al Filialei Occident a UZPR în Spania. Sediul oferă facilități de cazare și infrastructură organizatorică ce vor putea fi folosite gratuit de scriitori, artiști și ziariști, care vor să desfășoare proiecte în Spania.

Evenimentele dedicate Zilei Culturii Românești în Spania, sub egida „Eminescu suntem toți, sunt organizate în colaborare cu Asociația Cultura Mater, Asociația Românilor din Cantabria – ARUCAN și Centro Cultural La Tierra Tracia – Asociación Romanati.

