B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O profesoară din Spania critică sistemul român de învățământ: „Nivelul este extrem de scăzut”

O profesoară din Spania critică sistemul român de învățământ: „Nivelul este extrem de scăzut”

B1.ro
14 ian. 2026, 12:49
O profesoară din Spania critică sistemul român de învățământ: „Nivelul este extrem de scăzut”
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum descrie o profesoară din Spania experiența avută la un liceu din România
  2. Sistemul educațional din România VS. Spania

Când ne gândim la liceu, ne vin în cap întâlnirile cu prietenii și colegii, ori poate temele pe care, la acea vreme, le consideram cea mai mare problemă. Alții își vor aminti de vreo farsă pe care au făcut-o, dar și de adrenalina care vine odată cu incertitudinea dacă vor fi sau nu prinși. Un lucru e cert, mulți ne-am dori să retrăim acea perioadă, a libertății adolescentine și a lipsei de griji. Însă, nu ne întrebăm niciodată cum se văd toate aceste trăsnăi prin ochii cadrelor didactice. O profesoară din Spania a povestit, în cadrul unui interviu online, experiența ei la un liceu din România, vorbind despre cum percepe ea trăsnăile elevilor. 

Cum descrie o profesoară din Spania experiența avută la un liceu din România

Carmen, o profesoară de spaniolă în vârstă de 29 de ani, predă de trei ani la un liceu bilingv din România. Recent, tânăra și-a împărtășit experiența pe Fortfast WTF, canalul de YouTube al influencerului José Climent.

Carmen susține că nivelul academic pe care l-a observat la elevii ei este extrem de scăzut.

„În România, sistemul de notare este de la 0 la 10, dar copiii au interiorizat faptul că, dacă nu fac nimic, vor primi un 8; pentru ei, un 8 este în regulă.

Nivelul de rigoare academică în România este extrem de scăzut; de fapt, cred că au ieșit din nou pe ultimul loc în raportul PISA. E o lume complet diferită”, a povestit ea, citată de Huffpost.

Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) este un studiu realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) care evaluează competențele în citire, matematică și științe ale elevilor de 15 ani la fiecare trei ani pentru a compara sistemele educaționale.

Sistemul educațional din România VS. Spania

Observând modul în care decurg lucrurile în sistemul de învățământ din România, Carmen susține că a învățat să-l aprecieze mai mult pe cel din Spania.

Acest lucru este parțial un rezultat al lipsei de disciplină și rigoare din școlile românești. În interviu, Carmen descrie cum elevii mănâncă în clasă, vin și pleacă din clasă, fără nicio restricție, și chiar adorm la bănci – comportamente complet de neconceput în Spania.

Tags:
Citește și...
Poliția locală, limitată în comunele mici printr-un nou proiect de lege. Ce reguli noi propune Ministerul Dezvoltării
Eveniment
Poliția locală, limitată în comunele mici printr-un nou proiect de lege. Ce reguli noi propune Ministerul Dezvoltării
Angajații din poliție l-au băgat pe Cătălin Predoiu în ședință. „Nu o să mai aibă cine să vă păzească” (VIDEO)
Eveniment
Angajații din poliție l-au băgat pe Cătălin Predoiu în ședință. „Nu o să mai aibă cine să vă păzească” (VIDEO)
Clipe de panică într-un liceu din România. Tavan prăbușit peste elevi în timpul orelor. Unde a avut loc incidentul grav
Eveniment
Clipe de panică într-un liceu din România. Tavan prăbușit peste elevi în timpul orelor. Unde a avut loc incidentul grav
Polițist rutier reținut pentru luare de mită. A cerut 1.000 de lei de la un șofer
Eveniment
Polițist rutier reținut pentru luare de mită. A cerut 1.000 de lei de la un șofer
Cum fentează mulți români plata impozitelor locale. Metoda, dezvăluită de ministrul Dezvoltării
Eveniment
Cum fentează mulți români plata impozitelor locale. Metoda, dezvăluită de ministrul Dezvoltării
De ce merită să fim mai atenți la arta care se creează acum
Eveniment
De ce merită să fim mai atenți la arta care se creează acum
Pungile pentru fructe și legume, tot mai aproape de dispariție în Europa. Cum vor fi înlocuite ambalajele din plastic
Eveniment
Pungile pentru fructe și legume, tot mai aproape de dispariție în Europa. Cum vor fi înlocuite ambalajele din plastic
Tentativă de omor pe stradă. Profesor înjunghiat în timp ce mergea la școală. Poliția din Craiova a deschis o anchetă
Eveniment
Tentativă de omor pe stradă. Profesor înjunghiat în timp ce mergea la școală. Poliția din Craiova a deschis o anchetă
Gripa se răspândește alarmant în România. Avertismestul medicului Adrian Marinescu: „Într-adevăr, e mai greu acum decât anul trecut”
Eveniment
Gripa se răspândește alarmant în România. Avertismestul medicului Adrian Marinescu: „Într-adevăr, e mai greu acum decât anul trecut”
Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite. Autoritățile vin cu noi detalii. Care este amploarea pagubelor (VIDEO)
Eveniment
Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite. Autoritățile vin cu noi detalii. Care este amploarea pagubelor (VIDEO)
Ultima oră
13:26 - Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
13:24 - Poliția locală, limitată în comunele mici printr-un nou proiect de lege. Ce reguli noi propune Ministerul Dezvoltării
13:24 - Datoria externă a atins un nivel record. Ce sumă s-a acumulat până în decembrie 2025
13:05 - Angajații din poliție l-au băgat pe Cătălin Predoiu în ședință. „Nu o să mai aibă cine să vă păzească” (VIDEO)
12:59 - Clipe de panică într-un liceu din România. Tavan prăbușit peste elevi în timpul orelor. Unde a avut loc incidentul grav
12:55 - Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
12:52 - Polițist rutier reținut pentru luare de mită. A cerut 1.000 de lei de la un șofer
12:50 - Cum fentează mulți români plata impozitelor locale. Metoda, dezvăluită de ministrul Dezvoltării
12:45 - De ce merită să fim mai atenți la arta care se creează acum
12:37 - Pungile pentru fructe și legume, tot mai aproape de dispariție în Europa. Cum vor fi înlocuite ambalajele din plastic