Când ne gândim la liceu, ne vin în cap întâlnirile cu prietenii și colegii, ori poate temele pe care, la acea vreme, le consideram cea mai mare problemă. Alții își vor aminti de vreo farsă pe care au făcut-o, dar și de adrenalina care vine odată cu incertitudinea dacă vor fi sau nu prinși. Un lucru e cert, mulți ne-am dori să retrăim acea perioadă, a libertății adolescentine și a lipsei de griji. Însă, nu ne întrebăm niciodată cum se văd toate aceste trăsnăi prin ochii cadrelor didactice. O profesoară din Spania a povestit, în cadrul unui interviu online, experiența ei la un liceu din România, vorbind despre cum percepe ea trăsnăile elevilor.

Cum descrie o profesoară din Spania experiența avută la un liceu din România

Carmen, o profesoară de spaniolă în vârstă de 29 de ani, predă de trei ani la un liceu bilingv din România. Recent, tânăra și-a împărtășit experiența pe Fortfast WTF, canalul de YouTube al influencerului José Climent.

Carmen susține că nivelul academic pe care l-a observat la elevii ei este extrem de scăzut.

„În România, sistemul de notare este de la 0 la 10, dar copiii au interiorizat faptul că, dacă nu fac nimic, vor primi un 8; pentru ei, un 8 este în regulă.

Nivelul de rigoare academică în România este extrem de scăzut; de fapt, cred că au ieșit din nou pe ultimul loc în raportul PISA. E o lume complet diferită”, a povestit ea, citată de .

Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) este un studiu realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ( ) care evaluează competențele în citire, matematică și științe ale elevilor de 15 ani la fiecare trei ani pentru a compara sistemele educaționale.

Sistemul educațional din România VS. Spania

Observând modul în care decurg lucrurile în sistemul de învățământ din România, Carmen susține că a învățat să-l aprecieze mai mult pe cel din Spania.

Acest lucru este parțial un rezultat al lipsei de disciplină și rigoare din românești. În interviu, Carmen descrie cum elevii mănâncă în clasă, vin și pleacă din clasă, fără nicio restricție, și chiar adorm la bănci – comportamente complet de neconceput în Spania.