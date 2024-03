Ziua internațională a femeii, 8 martie. Când a fost marcată pentru prima dată

, sărbătorită în fiecare an la 8 martie, este marcată în multe ţări din întreaga lume. în această zi femeile sunt recunoscute pentru realizările lor fără a ţine cont de deosebiri, fie că sunt naţionale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice, potrivit www.un.org, citat de

Sub ce temă este sărbătorită Ziua internaţională a femeii în 2024

Ziua Internaţională a femeii a căpătat o nouă dimensiune globală pentru femeile din ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare. Mişcarea internaţională a femeilor în creştere, care a fost consolidată de patru conferinţe globale privind femeile ale Naţiunilor Unite, a contribuit la transformarea marcării acestei zile într-un punct de sprijin pentru drepturile femeilor şi participarea acestora la procesul politic şi economic.

Astfel, în acest an, Ziua internaţională a femeii este sărbătorită sub tema „Investeşte în femei: accelerează progresul”.

Anul trecut, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), sub tema „DigitALL: Inovaţie şi tehnologie pentru egalitatea de gen”, a celebrat femeile care susţin avansarea tehnologiei transformatoare şi a educaţiei digitale, iar în 2022, tema Zilei internaţionale a femeii a fost „Gender equality today for a sustainable tomorrow”, reprezentând un apel la acţiuni pentru schimbări climatice pentru femei, de către femei.

Pe de altă parte, în 2021, tema zilei a fost „Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world” și avea în vedere eforturile femeilor şi fetelor din întreaga lume în conturarea unui viitor mai sigur şi privind recuperarea în contextul pandemiei COVID-19.

Când a fost marcată pentru prima dată Ziua internațională a femeii

Prima Zi a femeii a fost marcată în Statele Unite, la 28 februarie 1909. Partidul Socialist din America a desemnat această zi în amintirea grevei din 1908 a muncitorilor din industria textilă din New York, conform sursei citate de Agerpres.

ONU începe să marcheze Ziua internaţională a femeii (8 martie) în timpul Anului internaţional al femeii, în 1975. Ulterior, doi ani mai târziu, Adunarea Generală a ONU oficializează această zi.

Pe de altă parte, în , la 7 martie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie – Ziua femeii şi 19 noiembrie – Ziua bărbatului.