Administrația Trump adoptă o poziție fermă împotriva discriminării inverse, îndemnând bărbații albi să depună plângeri în cazul în care se simt discriminați la locul de muncă. Această inițiativă a fost prezentată de Andrea Lucas, președinta Comisiei pentru Egalitatea Oportunităților de Angajare (EEOC), subliniind că agenția este dedicată combaterii discriminării de orice fel. Agenția a fost creată în anii ’60, la acea vreme pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor afro-americane.

Administrația Trump, demers pentru protejarea bărbaților albi de discriminări

Administrația Trump acuză că politicile progresiste woke promovate de către democraţii fostului preşedinte Joe Biden au dus la discriminarea persoanelor albe.

„Eşti un bărbat alb care a suferit o discriminare la locul de muncă pe motiv de sex sau rasă? Ai putea avea dreptul la despăgubiri.

EEOC se angajează să elimine toate formele de discriminare bazate pe rasă şi sex, inclusiv împotriva bărbaţilor albi”, a declarat Andrea Lucas, într-un videoclip postat pe X și distribuit de vicepreşedintele JD Vance.

Totodată, Lucas a denunțat „o discriminare sistematică şi ilegală care a vizat în principal bărbaţii albi”, adăugând că agenţia pe care o conduce „nu se va opri până când aceste discriminări nu vor fi eliminate”.

De altfel, agenția are trecut acum pe site-ul său că oferă sprijin persoanelor victime ale aşa-numitei „discriminări pozitive”, scrie AFP.

Trump inversează politicile progresiste și readuce America la conservatorism

Odată cu începerea noului mandat, Administrația Trump a decis să anuleze programele de Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI), considerate de către oficialități ca fiind parte a unei mișcări „woke” progresiste. Această abordare reflectă o politică mai conservatoare, care restrânge recunoașterea unor norme privind genul și alte concepte progresiste.

Programele DEI erau menite să promoveze un mediu de lucru mai incluziv și să reducă discriminarea, dar au fost criticate de unii ca fiind ineficiente sau chiar contraproductive, ducând la tensiuni și plângeri de discriminare inversă.

Organizațiile progresiste și-au exprimat îngrijorarea că anularea programelor DEI va avea un impact negativ asupra diversității și incluziunii la locul de muncă, evidențiind necesitatea unor politici care să sprijine toate grupurile marginalizate.

De asemenea, chiar de la începutul mandatului, Donald Trump a decretat că Statele Unite vor recunoaşte doar două sexe, masculin şi feminin, conform El a mai promis să combată discriminarea pozitivă în instituții, învățământ și companii.