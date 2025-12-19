B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă

Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 10:08
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Administrația Trump, demers pentru protejarea bărbaților albi de discriminări
  2. Trump inversează politicile progresiste și readuce America la conservatorism

Administrația Trump adoptă o poziție fermă împotriva discriminării inverse, îndemnând bărbații albi să depună plângeri în cazul în care se simt discriminați la locul de muncă. Această inițiativă a fost prezentată de Andrea Lucas, președinta Comisiei pentru Egalitatea Oportunităților de Angajare (EEOC), subliniind că agenția este dedicată combaterii discriminării de orice fel. Agenția a fost creată în anii ’60, la acea vreme pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor afro-americane.

Administrația Trump, demers pentru protejarea bărbaților albi de discriminări

Administrația Trump acuză că politicile progresiste woke promovate de către democraţii fostului preşedinte Joe Biden au dus la discriminarea persoanelor albe.

„Eşti un bărbat alb care a suferit o discriminare la locul de muncă pe motiv de sex sau rasă? Ai putea avea dreptul la despăgubiri.

EEOC se angajează să elimine toate formele de discriminare bazate pe rasă şi sex, inclusiv împotriva bărbaţilor albi”, a declarat Andrea Lucas, într-un videoclip postat pe X și distribuit de vicepreşedintele JD Vance.

Totodată, Lucas a denunțat „o discriminare sistematică şi ilegală care a vizat în principal bărbaţii albi”, adăugând că agenţia pe care o conduce „nu se va opri până când aceste discriminări nu vor fi eliminate”.

De altfel, agenția are trecut acum pe site-ul său că oferă sprijin persoanelor victime ale aşa-numitei „discriminări pozitive”, scrie AFP.

Trump inversează politicile progresiste și readuce America la conservatorism

Odată cu începerea noului mandat, Administrația Trump a decis să anuleze programele de Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI), considerate de către oficialități ca fiind parte a unei mișcări „woke” progresiste. Această abordare reflectă o politică mai conservatoare, care restrânge recunoașterea unor norme privind genul și alte concepte progresiste.

Programele DEI erau menite să promoveze un mediu de lucru mai incluziv și să reducă discriminarea, dar au fost criticate de unii ca fiind ineficiente sau chiar contraproductive, ducând la tensiuni și plângeri de discriminare inversă.

Organizațiile progresiste și-au exprimat îngrijorarea că anularea programelor DEI va avea un impact negativ asupra diversității și incluziunii la locul de muncă, evidențiind necesitatea unor politici care să sprijine toate grupurile marginalizate.

De asemenea, chiar de la începutul mandatului, Donald Trump a decretat că Statele Unite vor recunoaşte doar două sexe, masculin şi feminin, conform promisiunii sale electorale. El a mai promis să combată discriminarea pozitivă în instituții, învățământ și companii.

Tags:
Citește și...
Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
Externe
Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba
Externe
Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)
Externe
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)
Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
Externe
Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
Externe
Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
Proces istoric în Franța: Condamnarea primită de „unul dintre cei mai mari criminali”. Cum a otrăvit peste 30 de oameni (VIDEO)
Externe
Proces istoric în Franța: Condamnarea primită de „unul dintre cei mai mari criminali”. Cum a otrăvit peste 30 de oameni (VIDEO)
Delegația română din S&D: Comisia Europeană trebuie să asume un calendar clar pentru scutul european anti-dronă
Externe
Delegația română din S&D: Comisia Europeană trebuie să asume un calendar clar pentru scutul european anti-dronă
Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri
Externe
Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri
Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)
Externe
Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)
Zelenski: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război”. Apelul către aliații europeni
Externe
Zelenski: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război”. Apelul către aliații europeni
Ultima oră
11:51 - Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
11:45 - TikTok vinde operațiunile din SUA. Cu cine s-a înțeles și ce prevede acordul
11:42 - Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
11:23 - Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
11:13 - Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
10:56 - Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
10:42 - Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
10:33 - Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună
10:30 - Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
09:59 - Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba