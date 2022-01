Arestări și violențe împotriva manifestanților în timpul protestului anti-COVID din Țările de Jos (VIDEO)

Mii de protestatari s-au adunat, duminică, în capitala Olandei, Amsterdam, pentru a se opune restricțiilor împotriva virusului Sars-Cov-2, ceea ce a dus la violențe și arestări a manifestanților, potrivit AFP.

Manifestanții s-au adunat într-una dintre piețele principale ale orașului, potrivit unui jurnalist AFP, în ciuda faptului că autoritățile olandeze au interzis protestul în prealabil.

„Aceasta este Olanda! Putere pentru oameni!” a scandat un protestatar.

#Riots in #Amsterdam, The #Netherlands This is a #protest against the governments coronavirus policy pic.twitter.com/iKz0n6CORq

— ‎ ‎Oswaldo Royett (@oswaldosrm) January 3, 2022