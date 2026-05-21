România a făcut un nou pas important în accesarea fondurilor europene destinate securității și apărării, după ce Comisia Europeană a semnat acordul de împrumut din cadrul programului SAFE. Anunțul a fost făcut joi de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, care a precizat că România este al patrulea stat membru care intră oficial în acest mecanism european de finanțare.

Prin acest acord, România poate accesa până la 16,68 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai mari alocări aprobate la nivel european.

România intră oficial în programul SAFE. Ce a transmis comisarul european pentru apărare

Anunțul a fost făcut de Andrius Kubilius într-un mesaj publicat pe , unde a subliniat importanța strategică a sprijinului oferit statelor de pe Flancul Estic.

“Am semnat al 4-lea acord de împrumut SAFE – cu România. demonstrează angajamentul nostru ferm față de securitatea europeană și, în special, față de Flancul Estic.

În timp ce amenințările și instabilitatea continuă, mergem hotărât mai departe pentru a sprijini armatele, industriile și cetățenii UE”, a scris Andrius Kubilius pe X.

Ce sumă primește România prin SAFE

Guvernul României aprobase încă din 5 mai memorandumul prin care era autorizată semnarea acordului de împrumut dintre Comisia Europeană și statul român. Valoarea totală a finanțării ajunge la 16.680.055.394 euro, ceea ce plasează România pe locul al doilea în Uniunea Europeană ca valoare a finanțării accesate prin SAFE, după Polonia.

Programul SAFE pune la dispoziția statelor membre un total de 150 de miliarde de euro, sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase, pentru investiții strategice în domeniul apărării.

Pe ce vor fi cheltuiți banii

Potrivit Ministerului Finanțelor, fondurile vor fi direcționate către proiecte de înzestrare militară, infrastructură cu relevanță strategică, tehnologie de apărare și investiții în transport.

O parte importantă a sumei, aproximativ 4,2 miliarde de euro, este rezervată infrastructurii rutiere naționale.

„Semnarea acordului de către Comisia Europeană confirmă că România a parcurs la timp etapele necesare pentru accesarea uneia dintre cele mai importante finanțări europene dedicate securității. Vorbim despre 16,68 miliarde euro care pot susține apărarea, infrastructura strategică, industria națională de profil și locuri de muncă în sectoare cu valoare adăugată ridicată. Ministerul Finanțelor a tratat acest dosar ca pe o prioritate, pentru că SAFE nu este doar un instrument financiar, ci o investiție în securitatea și reziliența României.

Prin SAFE, România nu investește doar în apărare și securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană. În aceste luni au fost create mecanisme concrete prin care proiectele strategice din regiune — Pașcani–Suceava–Siret, Târgu Neamț–Iași–Ungheni și alte investiții esențiale pentru Moldova — vor avea o evidență distinctă și predictibilă a finanțării până în 2031. SAFE înseamnă securitate pentru România, dar și una dintre cele mai importante șanse de dezvoltare pentru Moldova din ultimele decenii. Am creat inclusiv un mecanism distinct de evidență a proiectelor finanțate, în bugetele ordonatorilor de credite care vor gestiona investițiile din acest program, pentru ca cetățenii să poată vedea transparent, până în 2031, cât se investește anual în autostrăzile și infrastructura care pot schimba fundamental conectivitatea și dezvoltarea economică a regiunii”, a transmis Alexandru Nazare, potrivit .

România intră oficial în programul SAFE. Când vor intra, efectiv, banii

Conform regulamentului european și prevederilor acordului, sumele nu vor fi virate integral dintr-o singură tranșă, ci etapizat, în funcție de atingerea unor jaloane stabilite prin planul de investiții transmis de România.

Perioada în care aceste fonduri pot fi accesate se întinde până la 31 decembrie 2030. În plus, România va beneficia de o prefinanțare de 15% din valoarea împrumutului, adică aproximativ 2,5 miliarde de euro, sumă care va fi disponibilizată după intrarea în vigoare a acordului.

De ce a ajuns programul SAFE în disputa politică internă

Programul SAFE a devenit și subiect de confruntare politică, după ce președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a atacat la Curtea Constituțională ordonanța privind industria de apărare.

Acesta acuză fostul Executiv că a introdus în actul normativ prevederi fără legătură directă cu mecanismul european.

„Am făcut această sesizare pentru că așa este corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame, lucruri care nu au nicio legătură cu SAFE și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță”.

Grindeanu a continuat criticile și a susținut că în actul normativ au fost introduse elemente care nu aveau legătură cu scopul inițial.

„Cine e de vină? Cine trebuia să facă o ordonanță strict pe SAFE și să dea cadrul sau cei care au încercat pe ultima sută de metri să adauge lucruri care nu au nicio legătură cu SAFE. Absolut niciuna”.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat anterior că mai mult din jumătate din fondurile SAFE ar urma să rămână în România, sub formă de investiții directe în economie și industria de apărare.

O singură țară va primi mai mulți bani decât România

Eurodeputatul PNL a transmis că aceasta “este a doua cea mai mare alocare acordată unui stat membru din întreaga Uniune Europeană prin acest program”.

„Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, tocmai a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE. România va primi 16,6 miliarde de euro pentru întărirea capacităților de apărare și dezvoltarea industriei de armament.



Este a doua cea mai mare alocare acordată unui stat membru din întreaga Uniune Europeană prin acest program.



Acordul semnat astăzi este rezultatul eforturilor depuse în ultimele luni de guvernul condus de Ilie Bolojan.



Autoritățile din România trebuie să continue implementarea măsurilor necesare pentru ca această finanțare să ajungă cât mai repede în țară și să fie transformată în investiții concrete pentru întărirea apărării.



Cu sprijin european ne vom apăra mai bine în anii următori.„, a transmis Mureșan, pe Facebook.