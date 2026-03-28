Un atentat cu bombă a fost dejucat de poliția franceză la sucursala unei cunoscute instituții bancare din . Autoritățile l-au reținut pe atacator chiar în momentul în care urma să declanșeze explozia.

Atentat cu bombă în capitala Franței

O persoană a încercat să detoneze un rudimentar de fabricație artizanală în fața filialei pariziene a de pe strada Rue de la Boétie. Bomba folosită în atentat consta într-un bidon transparent care conținea cinci litri dintr-un lichid inflamabil și o încărcătură care conținea aproximativ 650 de grame de praf de pușcă. Individul era pe punctul de a aprinde dispozitivul cu o brichetă când a fost prins, transmite AFP.

Suspectul a fost ridicat de ofițerii brigăzii de combatere a criminalității (BAC) a arondismentului 8. Aceștia patrulau în împrejurimile băncii, dimineață devreme, în jurul orei 3.25, când l-au observat pe atacator și l-au arestat. Dispozitivul exploziv a fost preluat de geniști care l-au depus la prefectura poliţiei pentru a fi analizat.

Parchetul naţional antiterorist (PNAT) s-a sesizat după această tentativă de atac cu bombă. A fost deschisă o anchetă pentru pentru „tentativă de distrugere prin incendiere sau cu un dispozitiv periculos”, în cadrul unui atentat de natură teroristă au transmis autoritățile judiciare.

Suspectul a fost dus la interogatoriu, iar din primele informații se pare că nu a acționat singur. El ar fi fost adus la sediul băncii cu o mașină în care se mai aflau alte două persoane care au reușit să fugă. În timpul interogatoriului, a declarat că a fost recrutat prin intermediul Snapchat și i s-a propus suma de 600 de euro pentru a comite atacul.

Reacția oficialilor francezi după tenatativa eșuată

Într-un mesaj postat pe X, în contextul acestui atentat cu , ministrul francez de interne Laurent Nunez a subliniat că autoritățile franceze au întărit măsurile de securitate. El i-a lăudat pe polițiștii care au intervenit, apreciind „mai mult ca niciodată nivelul înalt de vigilență de care au dat dovadă”. Ministrul a apreciat mobilizarea rapidă a forțelor de ordine și intervenția încununată cu succes.

Laurent Nunez a remarcat, în mesajul postat, „contextul internaţional actual” care impune ma multe măsuri de protecție și securitate împotriva eventualelor atacuri.

După declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, ministrul de interne francez a făcut numeroase apeluri către forțele polițienești, să dea dovadă de vigilență crescută. El le-a cerut să protejeze, în special, opozanţii iranieni, dar și lăcaşurile de cult evreieşti şi interesele americane din Franţa. Toate aestea sunt identificate drept potenţiale ținte ale actelor teroriste.