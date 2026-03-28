Adrian Teampău
28 mart. 2026, 17:15
Sursa Foto: Freepik.com
Un atentat cu bombă a fost dejucat de poliția franceză la sucursala unei cunoscute instituții bancare din centrul Parisului. Autoritățile l-au reținut pe atacator chiar în momentul în care urma să declanșeze explozia.

Atentat cu bombă în capitala Franței

O persoană a încercat să detoneze un dispozitiv exploziv rudimentar de fabricație artizanală în fața filialei pariziene a Bank of America de pe strada Rue de la Boétie. Bomba folosită în atentat consta într-un bidon transparent care conținea cinci litri dintr-un lichid inflamabil și o încărcătură care conținea aproximativ 650 de grame de praf de pușcă. Individul era pe punctul de a aprinde dispozitivul cu o brichetă când a fost prins, transmite AFP.

Suspectul a fost ridicat de ofițerii brigăzii de combatere a criminalității (BAC) a arondismentului 8. Aceștia patrulau în împrejurimile băncii, dimineață devreme, în jurul orei 3.25, când l-au observat pe atacator și l-au arestat. Dispozitivul exploziv a fost preluat de geniști care l-au depus la prefectura poliţiei pentru a fi analizat.

Parchetul naţional antiterorist (PNAT) s-a sesizat după această tentativă de atac cu bombă. A fost deschisă o anchetă pentru pentru „tentativă de distrugere prin incendiere sau cu un dispozitiv periculos”, în cadrul unui atentat de natură teroristă au transmis autoritățile judiciare.

Suspectul a fost dus la interogatoriu, iar din primele informații se pare că nu a acționat singur. El ar fi fost adus la sediul băncii cu o mașină în care se mai aflau alte două persoane care au reușit să fugă. În timpul interogatoriului, a declarat că a fost recrutat prin intermediul Snapchat și i s-a propus suma de 600 de euro pentru a comite atacul.

Reacția oficialilor francezi după tenatativa eșuată

Într-un mesaj postat pe X, în contextul acestui atentat cu bombă, ministrul francez de interne Laurent Nunez a subliniat că autoritățile franceze au întărit măsurile de securitate. El i-a lăudat pe polițiștii care au intervenit, apreciind „mai mult ca niciodată nivelul înalt de vigilență de care au dat dovadă”. Ministrul a apreciat mobilizarea rapidă a forțelor de ordine și intervenția încununată cu succes.

Laurent Nunez a remarcat, în mesajul postat, „contextul internaţional actual” care impune ma multe măsuri de protecție și securitate împotriva eventualelor atacuri.

După declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, ministrul de interne francez a făcut numeroase apeluri către forțele polițienești, să dea dovadă de vigilență crescută. El le-a cerut să protejeze, în special, opozanţii iranieni, dar și lăcaşurile de cult evreieşti şi interesele americane din Franţa. Toate aestea sunt identificate drept potenţiale ținte ale actelor teroriste.

Citește și...
Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată
Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată
Cine sunt cei doi români, soț și soție, care au murit în urma unui accident în Spania. Impactul a fost devastator
ONU avertizează asupra riscului de criză alimentară globală. Cum intervine pentru a menține comerțul prin Strâmtoarea Ormuz
Marco Rubio a anunțat când se va încheia războiul din Iran: „Vor fi mai slabi decât au fost în istoria recentă”
Măsură radicală în Rusia. Motivul pentru care, de la 1 aprilie, va interzice exporturile de benzină
Newsweek: Casa Rusă din Cehia, atacată cu cocktail Molotov. Casa Rusă din România recruta tineri să îi ducă la Moscova
Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
Bilanțul războiului cu Iranul: Câți militari americani au murit și câți au fost răniți până acum
Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat”. Anunțul făcut de șeful armatei
18:44 - Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
17:36 - Pericol de inundații în mai multe județele. Hidrologii au emis o avertizare valabilă până luni
16:41 - Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
16:20 - Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată
15:58 - Sorin Grindeanu critică lipsa de transparență din coaliție privind fondurile din programul SAFE. Cum sunt cheltuite miliardele destinate investițiilor strategice
15:09 - Ministrul Sănătății vorbește despre relația cu Ilie Bolojan. Cum va vota la referendumul intern pentru demiterea premierului
14:24 - Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată
13:49 - Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
13:17 - Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
12:48 - Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele