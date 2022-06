Aurescu, după ce R.Moldova a devenit candidat pentru aderarea la UE: „Se datorează în foarte bună măsură și eforturilor României, mai ales ale președintelui” / Cum a contribuit România la noul Concept Strategic al NATO (VIDEO)

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a explicat vineri, pentru B1 TV, cum a ajutat România Republica Moldova să obțină pentru aderarea la UE. Aurescu a subliniat că acest sprijin va continua în procesul de reforme pe care Chișinăul trebuie să-l urmeze. Ministrul a vorbit și despre contribuția țării noastre la elaborarea noului Concept Strategic al NATO.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea” moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

R. Moldova a primit statut de candidat pentru aderarea la UE. Cum a ajutat România, explică Bogdan Aurescu

„E, în primul rând, o reușită pentru Ucraina și R Moldova, e clar. E o confirmare, cum a spus și președintele Iohannis, a valorii strategice a politicii de extindere a UE că, de fapt, se schimbă harta geopolitcă a Europei. (…)

Pentru Ucraina exista o așteptare deja cu privire la recunoașterea perspectivei și pentru obținerea statutului de candidat, având în vedere contextul particular deosebit în care se află.

Dacă ne raportăm la momentul martie, când a fost summitul informal al liderilor europeni la Versailles, atunci toată atenția era spre Ucraina. Noi am reușit atunci, prin președintele Românie, să introducem în textul comunicatului final al summitului și o referiere la candidaturile R Moldova și Georgiei.

De atunci a existat un proces continuu de construcție. în parteneriat și pe baza eforturilor pe care R Moldova și liderii ei le-au făcut. Noi am fost permanent în contact destul de strâns, chiar foarte strâns și rezultatul de ieri e unul care se datorează în foarte bună măsură și eforturilor României și mai ales ale președintelui României.

În principal e meritul R Moldova, cu un leardership european profund dedicat reformelor instutuționale profunde. E un rezultat meritat de R Moldova. Asta nu înseamnă că România va înceta în vreun moment să sprijine deplin acest efort al R Moldova de a fi mai aproape și de a se integra, în final, în UE”, a declarat ministrul de Interne.

Aurescu a punctat că România va continua să ajute Republica Moldova în procesul de reformă cu expertiză și bani.

Aurescu, despre contribuția României la noul Concept Strategic al NATO

„Conceptul Strategic e un document extrem de improtant pentru că el trebuie să plece, și asta a fost și poziția României încă de la începutul acestui exercițiu de alcături a sa, de la realitatea din teren. Și e formula pe care s-a mers.

Realitatea din teren e că e un război de agresiune, o invazie ilegală, neprovocată nejustificată din partea Rusiei împotriva unui stat suveran, un atentat la adresa integrității sale teritoriale. Din acest punct de vedere, România a urmărit ca în noul Concept Strategic să fie trecut acest aspect, anume că Rusia e princiapala amenințare directă la adresa securității. Acum, când discutăm, în timpul procesului de negeociere deja pot spune că acest aspect e reflectat în document. Procesul continuă la Bruxelles.

Am urmărit ca în Conceptul Strategic să fie reflectată importanța apărării colective, că dacă vorbim de o invazie ilegală, un atac armat ilegal împotriva unui stat în proximitatea alianței, trebuie să iei măsuri corespunzătoare, iar apărarea colectivă e conceptul-cheie în jurul căruia s-a construit NATO. În noul Concept Strategic am susținut, și sunt premise ca acest aspect să fie NATO le are de îndeplinit.

Măsurile de descurajare și apărarea pe Flancul Estic, mai ales, și ele trebuie să se reflecte corespunzător și se lucrează sprijinul pentru parteneri, consolidarea rezilienței. Toate sunt pe cere le-am urmărit în ptocesul de negociere, la care se adaugă, foarte important, reflectarea Mării Negre ca zonă de importantă strategică pentru NATO.

Noi am urmărit constant, și preșeidntele României, care a coordonat acest efort de negociere, l-a urmărit, practic am urmărit să facem o alianță mai puternică, o alianță care să fie mai eficientă și care să răspundă mai bine provocărilor de securitate”,a mai declarat ministrul Bogdan Aurescu, pentru B1 TV.