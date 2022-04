Blue Air a anunțat deschiderea celei de-a patra baze din România. Câte rute noi au fost introduse

Blue Air este a anunțat că va deschide o nouă bază care va dispune de două aeronave, și va lansa din această vară 11 noi rute.

Companie aeriană a transmis deschiderea celei de-a patra baze din România, mai exact în Iași, unde s ce leagă România de Europa, potrivit unui comunicat al Aeroportului Internațional din Iași.

Blue Air va deschide o nouă bază

„Suntem încântați să anunțăm deschiderea noii noastre baze din Iași, care va oferi o conectivitate sporită prin cele două aeronave poziționate la Iași, 46 de zboruri săptămânale și 11 rute noi, legând IAȘIul cu destinații cheie, precum Londra, Paris, Dublin, Barcelona, Dusseldorf, Bruxelles pe tot parcursul anului. Blue Air se angajează să-și consolideze în continuare poziția în Iași prin extinderea rețelei sale la 25 de destinații și prin pozitionarea a patru aeronave Boeing 737-MAX-8 în Vara 2023”, a declarat Krassimir Tanev, directorul comercial al Blue Air.

Valabile în vara anului 2022, de Bruxelles (Zaventem), Barcelona, Paris (Charles de Gaulle), Dublin, Londra (Luton), Dusseldorf, Munchen, Roma, Heraklion, Mykonos și Zakynthos.

„Odată cu lansarea noilor destinații Blue Air și conectarea regiunii cu hub-uri aeriene și centre importante în toată Europa și nu numai, avem certitudinea că ne vom menține pe un trend ascendent în ceea ce privește mobilitatea pe Aeroportul Iași. Am încheiat luna martie cu un număr de 120.000 de călători, o cifră mai mare chiar decât cea înregistrată înainte de pandemie, în primul trimestru al acestui an am înregistrat 220.000 de călători, iar cu aportul Blue Air vom putea depăși 1 milion de pasageri până la finalul anului 2022. Creșterea bazei Blue Air în 2023 se va realiza concomitent cu extinderea infrastructurii aeroportuare, când vom beneficia de capacitate dublă de operare prin noul Terminal T4 și vom deveni mai atractivi pentru companii și călători”, a transmis Romeo Vatră, directorul general al Aeroportului Iași.