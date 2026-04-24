Acasa » Externe » Norvegia pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani

Norvegia pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani

Ana Beatrice
24 apr. 2026, 12:34
Norvegia pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce spune premierul despre limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
  2. Care sunt aplicațiile vizate de aceste restricții

Norvegia se pregătește să impună reguli stricte pentru accesul minorilor la rețelele sociale. Autoritățile au anunțat că, până la finalul anului, vor depune în parlament un proiect de lege în acest sens.

Inițiativa prevede interzicerea utilizării platformelor de social media de către persoanele sub 16 ani. În plus, companiile tehnologice vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor, informează Reuters.

Ce spune premierul despre limitarea accesului copiilor la rețelele sociale

Tot mai multe state europene caută soluții pentru a limita accesul copiilor la rețelele sociale. Îngrijorările privind impactul acestora asupra dezvoltării lor sunt tot mai mari. Un precedent important a fost stabilit de Australia în decembrie anul trecut. Atunci, a devenit prima țară din lume care interzice accesul la aceste platforme pentru tinerii sub 16 ani.

În acest context, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a explicat clar intenția autorităților: „Introducem această legislaţie pentru că dorim o copilărie în care copiii trebuie să fie copii”.

Acesta a subliniat că „jocurile, prieteniile şi viaţa de zi cu zi nu trebuie să fie înlocuite de algoritmi şi ecrane”, considerând că măsura este esențială pentru protejarea vieții digitale a celor mici.

Care sunt aplicațiile vizate de aceste restricții

Guvernul norvegian nu a oferit, deocamdată, detalii clare despre ce platforme vor intra sub incidența viitoarei legi. În schimb, exemplul Australiei oferă o imagine mai concretă asupra direcției în care ar putea merge astfel de măsuri.

Interdicția adoptată acolo vizează unele dintre cele mai populare aplicații folosite de tineri, precum Instagram și Facebook, dezvoltate de Meta Platforms, dar și TikTok, Snapchat, YouTube și X.

Lista reflectă platformele dominante în viața digitală a adolescenților, ceea ce sugerează că eventuale restricții similare ar putea avea un impact larg.

