Tensiuni în NATO: Statele Unite iau în calcul suspendarea Spaniei din Alianță. Cum reacționează premierul Pedro Sánchez

Ana Beatrice
24 apr. 2026, 13:07
Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Se pregătesc sancțiuni în NATO pentru aliații care nu susțin SUA
  2. Escaladează tensiunile dintre SUA și aliații NATO
  3. Cum răspunde Spania presiunilor și speculațiilor din interiorul NATO

Un oficial citat de Reuters afirmă că o notă internă a Pentagonului analizează măsuri dure în cadrul NATO. Printre acestea s-ar număra excluderea Spaniei și sancționarea statelor membre care refuză să se alăture unui posibil conflict cu Iranul.

Se pregătesc sancțiuni în NATO pentru aliații care nu susțin SUA

Un oficial american afirmă că un e-mail intern al Pentagonului prezintă o serie de opțiuni dure. Acestea vizează modul în care Statele Unite ar putea sancționa anumiți aliați din NATO. Este vorba despre state considerate insuficient de implicate în sprijinul operațiunilor din conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Documentul ar include măsuri precum suspendarea Spaniei din alianță și chiar revizuirea poziției Washingtonului față de pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland. Potrivit oficialului, aceste opțiuni sunt detaliate într-o notă care reflectă frustrarea față de reticența sau refuzul unor state de a acorda drepturi de acces, staționare și survol (ABO) pentru un eventual război cu Iranul. În e-mail, aceste cerințe sunt descrise drept „doar nivelul minim absolut pentru NATO”.

Mai mult, aceleași propuneri ar circula la niveluri înalte în cadrul Pentagonului. Acestea includ și posibilitatea suspendării țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul NATO.

Escaladează tensiunile dintre SUA și aliații NATO

Criticile venite din partea lui Donald Trump la adresa aliaților din NATO devin tot mai dure. Acestea vin în contextul în care statele membre nu au trimis forțe navale pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Zona rămâne blocată traficului global după izbucnirea războiului aerian din 28 februarie.

Liderul american a sugerat inclusiv posibilitatea retragerii Statelor Unite din alianță, întrebând retoric într-un interviu acordat Reuters pe 1 aprilie: „Tu nu ai face la fel dacă ai fi în locul meu?”.

Cu toate acestea, un oficial american precizează că e-mailul intern analizat nu indică o astfel de decizie. Acesta nu propune nici închiderea bazelor din Europa. Rămâne însă neclar dacă retragerea unor trupe americane este luată în calcul, subiect asupra căruia oficialul a evitat să ofere detalii, în ciuda așteptărilor tot mai largi.

Întrebat despre document, secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, a transmis că „în ciuda tuturor eforturilor depuse de Statele Unite pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu au fost alături de noi” și a subliniat că Departamentul de Război va prezenta președintelui „opțiuni credibile” pentru a se asigura că aliații nu mai sunt „un tigru de hârtie”, ci își respectă obligațiile, fără a oferi alte detalii despre discuțiile interne.

Cum răspunde Spania presiunilor și speculațiilor din interiorul NATO

Pedro Sánchez a respins ferm, vineri, informațiile apărute în presă privind posibile măsuri împotriva Spaniei. Declarația a fost făcută la deschiderea unui summit european desfășurat în Cipru.

„Noi nu lucrăm pe bază de e-mailuri, lucrăm pe bază de documente oficiale și de luări de poziție pe care Guvernul Statelor Unite le formulează”, a transmis acesta. Liderul de la Madrid a subliniat că poziția guvernului său rămâne una clară: „o cooperare absolută cu aliații noștri, dar întotdeauna în cadrul legalității internaționale”.

În același timp, Spania s-a remarcat printr-o atitudine critică față de acțiunile NATO în Orientul Mijlociu. Guvernul condus de Pedro Sánchez s-a opus în repetate rânduri războiului împotriva Iranului. Conflictul este desfășurat de Statele Unite și Israel încă de la sfârșitul lunii februarie.

