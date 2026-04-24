Un oficial citat de afirmă că o notă internă a Pentagonului analizează măsuri dure în cadrul NATO. Printre acestea s-ar număra excluderea Spaniei și sancționarea statelor membre care refuză să se alăture unui posibil conflict cu Iranul.

Se pregătesc sancțiuni în NATO pentru aliații care nu susțin SUA

Un oficial american afirmă că un e-mail intern al Pentagonului prezintă o serie de opțiuni dure. Acestea vizează modul în care Statele Unite ar putea sancționa anumiți aliați din . Este vorba despre state considerate insuficient de implicate în sprijinul operațiunilor din conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Documentul ar include măsuri precum suspendarea Spaniei din alianță și chiar revizuirea poziției Washingtonului față de pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland. Potrivit oficialului, aceste opțiuni sunt detaliate într-o notă care reflectă frustrarea față de reticența sau refuzul unor state de a acorda drepturi de acces, staționare și survol (ABO) pentru un eventual război cu Iranul. În e-mail, aceste cerințe sunt descrise drept „doar nivelul minim absolut pentru NATO”.

Mai mult, aceleași propuneri ar circula la niveluri înalte în cadrul Pentagonului. Acestea includ și posibilitatea suspendării țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul NATO.