Uniunea Europeană își conturează poziția pentru eventualele negocieri privind războiul din Ucraina, printr-un document intern care extinde semnificativ condițiile impuse Moscovei. Textul indică faptul că Bruxellesul leagă pacea nu doar de Ucraina, ci de întreaga arhitectură de securitate din regiune.

Ce solicită UE Rusiei dincolo de Ucraina

Documentul de discuție, distribuit statelor membre de către , cere retragerea trupelor ruse nu doar din Ucraina, ci și din Belarus, Georgia, Armenia și regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Propunerea este prezentată ca parte a unui posibil acord de pace cuprinzător, care să elimine prezența militară rusă considerată destabilizatoare. Textul a fost consultat de RFE/RL și ar putea fi analizat de miniștrii de externe pe 23 februarie.

Documentul solicită explicit „interzicerea prezenței militare ruse și a desfășurărilor de trupe în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Armenia”, precum și retragerea tuturor armelor nucleare din Belarus.

Bruxellesul argumentează că menține de ani de zile forțe în Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria, Armenia și Belarus. Aceste desfășurări sunt prezentate ca elemente care au facilitat inclusiv invazia Ucrainei din 2022, relatează Digi24.

De ce insistă UE pe obligații militare comparabile

Textul subliniază că, dacă Ucrainei i se impun limitări privind trupele sau demilitarizarea unor zone, Moscova trebuie să accepte condiții echivalente. În același timp, documentul respinge orice recunoaștere „de jure” a teritoriilor ucrainene ocupate și solicită demilitarizarea completă a acestora. Abordarea indică dorința de a evita un precedent care ar legitima câștigurile teritoriale obținute prin forță.

Documentul afirmă că nu poate exista o pace durabilă „fără UE la masa negocierilor” și fără luarea în calcul a intereselor sale de securitate. Oficialii europeni se declară frustrați de excluderea din discuțiile conduse de Statele Unite, deși UE rămâne principalul sprijin financiar al Kievului. În același context, sunt menționate propuneri care includ aderarea Ucrainei la UE până în 2027.

Ce prevede documentul privind reparațiile și responsabilitatea

Dincolo de retragerea trupelor, textul solicită reparații pentru distrugerile provocate de război și respinge ideea unei amnistii generale pentru crimele de război. Documentul cere acces deplin pentru anchetatorii internaționali și afirmă că Rusia trebuie să respecte dreptul internațional. De asemenea, se precizează că legislația națională nu poate prevala asupra obligațiilor asumate prin tratate.